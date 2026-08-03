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डकैती में साथ देने वाले शख्स ने कर डाली हत्या; झारखंड में खौफनाक कांड

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड में एक शख्स की हत्या कर दी गई। खुलासा कुछ महीनों बाद हुआ। आरोपी कोई और नहीं बल्कि अपराध में उसका साथ देने वाला एक साथी ही निकला।

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झारखंड में जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गदरा के पास गुलशन कुमार उर्फ गुलशन प्रसाद के शव मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में यह मामला हत्या का निकला। पुलिस ने मृतक के केस पार्टनर जय कर्मकार को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है।

गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि अप्रैल में रेल लाइन के किनारे गुलशन का शव बरामद हुआ था। शुरुआती तौर पर परिजनों ने इसे अस्वाभाविक मौत मानते हुए मामला दर्ज कराया था। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी जय कर्मकार ने बताया कि साल 2022 में वह और गुलशन डकैती के एक मामले में साथ जेल जा चुके थे। पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन जय ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले गुलशन के साथ मारपीट की। जब वह अधमरा हो गया तो रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

साक्ष्य मिटाने को रेल लाइन के किनारे फेंका शव

घटना के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को रेल लाइन के किनारे फेंक दिया, ताकि मामला रेल दुर्घटना का प्रतीत हो। पुलिस ने जय कर्मकार की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद कर ली है, जिसे सबूत के रूप में जब्त किया गया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की थी।

चार अन्य आरोपी फरार, छापेमारी जारी

थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में शामिल चार अन्य आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की साजिश और विवाद के कारणों का भी विस्तृत खुलासा किया जाएगा।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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