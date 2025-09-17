accident in gumla auto suv collide 3 died many injured गुमला में दर्दनाक हादसा! ऑटो-एसयूवी की टक्कर में 3 की मौत, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड न्यूज़

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:08 AM
झारखंड के गुमला जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के डुमरी स्थित महुआडांड़-जैरागी मार्ग पर अंवराटोली बागीचा के पास मंगलवार शाम ऑटो और एसयूवी की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसे में दो बुजुर्ग और एक बच्चे की मौत हो गई। मृतकों में चीरोटोली निवासी हुंदरू नगेसिया और लातेहार के महुआटोली के बीतू तुरी, ऑटो सवार मासूम अनीस बाड़ा शामिल है। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

ऑटो जैरागी बाजार से लौट रहा था। उसी दौरान एसयूवी से सीधी टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो पलट गया, जिससे उसपर सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी लाया गया। जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अलबेल केरकेट्टा ने प्राथमिक उपचार के बाद गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की सूचना पर डुमरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एसआई आनंदी साहु, एएसआई अंकित राज और एएसआई सुनील बाउरी ने दो शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। वहीं उदनी पंचायत के मुखिया डेविड मिंज डुमरी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायलों का हालचाल लिया।