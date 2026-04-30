गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, कार-बस की टक्कर में 2 की मौत; 5 घायल
झारखंड के गिरिडीह जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। सुबह एक कार और बस की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना धनवार थाने के अंतर्गत लाल बाजार इलाके में हुई।
झारखंड के गिरिडीह जिले में गुरुवार को दर्दनाक हादसा सामने आया है। सुबह एक कार और बस की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना धनवार थाने के अंतर्गत लाल बाजार इलाके में हुई।
धनवार थाने के प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया कि एक कार की बस से आमने-सामने की टक्कर हो गई जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। दुर्घटना के समय कार में सवार सभी सात लोग शादी के समारोह से लौट रहे थे। कुमार के अनुसार, मृतकों की पहचान बंगाली हादी (70) और कुमकुम कुमारी (24) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
देवघर में CISF जवान समेत तीन की मौत
मधुपुर (देवघर)। मधुपुर चांदवारी निवासी शंभू मोदी की बेटी और दामाद की मौत बिहार के खगड़िया जिलांतर्गत महेशखुट थाना क्षेत्र में एनएच-31 पर गौछारी के पास गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसे में हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार गिट्टी लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर एक ऑटो के ऊपर पलट गया। हादसा इतना भयावह था कि ऑटो सवार ट्रक के नीचे दब गए, जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतकों में सीआईएसएफ जवान बिपिन चौरसिया, उनकी पत्नी दीपमाला चौरसिया और ऑटो चालक टांकेश मुनि शामिल हैं। मूल रूप से मधुपुर चांदवारी निवासी शंभू मोदी की पुत्री दीपमाला और उनके पति बिपिन चौरसिया एक साथ हादसे का शिकार हो गए। बताया का रहा है कि बिपिन चौरसिया छुट्टी पर घर आए हुए थे और गुरुवार सुबह करीब 5 बजे पत्नी के साथ ड्यूटी पर लौटने के लिए स्टेशन जा रहे थे, तभी दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए।
घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला। हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रारंभिक जांच में ट्रक के अनियंत्रित होने को दुर्घटना का मुख्य कारण बताया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। हादसे के बाद मृतकों के गांव में शोक की लहर है। एक ही परिवार के दो लोगों की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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