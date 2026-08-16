बोकारो में दर्दनाक हादसा! आमने-सामने की टक्कर में 4 की मौत
झारखंड के बोकारो में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से 4 मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।
झारखंड के बोकारो जिले में एक अज्ञात वाहन की मोटरसाइकिल से टक्कर हो जाने की घटना में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना शुक्रवार देर रात पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बर्नी मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर हुई। उन्होंने बताया कि चारों मृतक इसी थाना क्षेत्र के अमाडीह गांव के रहने वाले थे।
सीसीटीवी फुटेज से हो रही तलाश
पिंड्राजोरा थाने के प्रभारी अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-32 पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण होने की आशंका है। मोटरसाइकिल सवारों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था।
इससे पहले झारखंड के लातेहार में भी बड़ा हादसा सामने आया है। झारखंड के लातेहार जिले में शनिवार को एक कंटेनर ट्रक ने एक ऑटो-रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसा चंदवा थाना क्षेत्र के डेढ़ टंगवा घाटी में शाम करीब पांच बजे से छह बजे के बीच हुआ।
चंदवा थाना के प्रभारी मनोरंजन प्रसाद ने बताया कि मृतकों में अफसारी खातून (40) और उनका सात वर्षीय बेटा असजद शामिल है। उन्होंने कहा कि मृतकों में से तीन लोग लातेहार के निवासी थे। ऑटो-रिक्शा चालक की भी मौत हो गई। उसकी पहचान लोहरदगा जिले के निवासी रागिब खान (35) के रूप में हुई है, जबकि दो अन्य मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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