Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़ACB takes major action in Hazaribagh forest land scam, former CO Shailesh Kumar arrested

हजारीबाग वन भूमि घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, पूर्व CO शैलेश कुमार गिरफ्तार

संक्षेप: गिरफ्तारी के बाद उन्हें हजारीबाग में निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शैलेश वर्तमान में पंचायती राज विभाग में बतौर उप निदेशक तैनात हैं।

Thu, 16 Oct 2025 07:02 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on
हजारीबाग वन भूमि घोटाले में ACB का बड़ा एक्शन, पूर्व CO शैलेश कुमार गिरफ्तार

हजारीबाग में हुए वन भूमि घोटाले में संलिप्तता के आरोप में एसीबी ने हजारीबाग सदर अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार को बुधवार को रांची से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हजारीबाग में निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शैलेश वर्तमान में पंचायती राज विभाग में बतौर उप निदेशक तैनात हैं। शैलेश हजारीबाग सदर के एसडीओ भी रह चुके हैं।

दरअसल, एसीबी ने शैलेश कुमार को बुधवार को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया था। पूछताछ के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें हजारीबाग निगरानी न्यायालय में आशा देवी भट्ट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप है कि शैलेश कुमार ने विनय कुमार चौबे के डीसी रहने के दौरान वन विभाग की पांच भूखंडों का दाखिल खारिज किया था।

हजारीबाग वन भूमि घोटाले में गिरफ्तार विनय सिंह को जेल में सुविधा पहुंचाने के मामले में संदिग्ध जेल अधीक्षक को पुलिस तलाश रही है। लोहसिंघना थाने में सनहा दर्ज होने के बाद जेपी केंद्रीय कारा के अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह की तलाश में छापेमारी जारी है। पुलिस की कई टीम उनकी तलाश में जुटी है। इसके लिए टेक्निकल सेल का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस मोबाइल लोकेशन और सीडीआर खंगाल छापेमारी कर रही है, लेकिन इसमें भी बाधा आ रही है। पुलिस को उनका मोबाइल बंद मिल रहा है।

सूत्रों के अनुसार एसीबी से पूछताछ के बाद एसयूवी से जेल अधीक्षक फरार हुए हैं। गाड़ी के नंबर के सहारे उनतक पहुंचने और गिरफ्तार करने की कवायद चल रही है। जेल अधीक्षक के फरार होने जैसे हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए उनकी तलाश में हजारीबाग पुलिस की दो टीमें निकली हैं। एक टीम रांची और दूसरी टीम पलामू पुलिस के साथ तकनीकी समन्वय बनाते हुए उन्हें ढूढ़ने का प्रयास कर रही है। समाचार लिखे जाने तक जेल अधीक्षक का कोई ठिकाना नहीं मिल पाया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Hazaribagh
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।