जांच में सामने आया कि अधिकारी-दलाल सिंडिकेट के जरिए मोरहाबादी और कोकर मौजा की 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन पर कब्जा कर अपार्टमेंट बनाने और उसकी अवैध खरीद-बिक्री की गई।

रांची के रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में गिरफ्तार सातों सरकारी पदाधिकारियों के ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की। विशेष निगरानी न्यायालय से विधिवत आदेश लेने के बाद एसीबी की टीमों ने रांची, कसमार (बोकारो), गिरिडीह और जमशेदपुर के दर्जनों ठिकानों पर सुबह करीब छह बजे एक साथ दबिश दी। देर शाम तक चली इस कार्रवाई के दौरान टीम ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ-साथ निवेश संबंधी कागजात, जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठे किए।

जांच में सामने आया कि अधिकारी-दलाल सिंडिकेट के जरिए मोरहाबादी और कोकर मौजा की 9.65 एकड़ अधिग्रहित जमीन पर कब्जा कर अपार्टमेंट बनाने और उसकी अवैध खरीद-बिक्री की गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर पांच जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज कर एसीबी ने 17 नवंबर को छह अधिकारियों और 19 नवंबर को बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया था, जिनमें अवैध रजिस्ट्री करने वाले तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार भी शामिल हैं। जब्त सबूतों से सिंडिकेट की कड़ियां जोड़ी जाएंगी।

उदयशंकर प्रसाद के आवास पर छापेमारी उधर नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर स्थित रिटायर्ड सीआई उदयशंकर प्रसाद के आवास पर एसीबी ने छापामारी की है। यह छापामारी एसीबी की टीम ने अलसुबह की है। एसीबी की यह कार्रवाई हजारीबाग सदर के तत्कालीन एसडीओ शैलेश कुमार से जुड़ी जमीन हेराफेरी के मामले से जुड़ी है। बड़गाई अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार फिलवक्त इस मामले में गिरफ्तार हैं। सेवानिवृत्त सीआई उदयशंकर शैलेश कुमार के पिता हैं।

बताया जाता है कि आधा दर्जन गाड़ियों से एसीबी की टीम उदयशंकर प्रसाद के शास्त्री नगर स्थित आवास पर अहले सुबह लगभग छह बजे पहुंची। टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। घर के चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी कर दी थी। उसके बाद अंदर दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। घर के अंदर से किसी को भी बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। छापामारी की कार्रवाई सुबह 11 बजे तक चली। इसके बाद एसीबी की टीम वापस लौट गई। हालांकि, अधिकारियों ने कार्रवाई के संबंध में कोई जानकारी साझा नहीं की है।

बता दें कि यह पूरा मामला अधिकारी दलाल सिंडिकेट के माध्यम से रिम्स की जमीन पर कब्जा कर अपार्टमेंट बनाने और खरीद बिक्री करने से जुड़ा है। बताया जाता है कि इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों के विरूद्ध एसीबी साक्ष्य जुटा रही है और इसी क्रम में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एसीबी ने इलेक्ट्रानिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाया है। अब इन गिरफ्तार अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर जांच एजेंसी मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। एसीबी की टीम दस्तावेजों के साथ अधिकारियों की संपत्ति से संबंधित जानकारियां भी खंगाल रही है। इसी सिलसिले में एसीबी ने गिरफ्तार अधिकारी शैलेश कुमार के गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित आवास पर छापामारी की है। इससे पहले भी वर्ष 2024 में एसीबी ने शैलेश के इसी गिरिडीह के शास्त्री नगर स्थित आवास पर छापामारी की थी।

बोकारो के राहुल चौबे के घर एसीबी ने की छापेमारी बोकारो / कसमार, हिटी । रिम्स जमीन घोटाले की जांच में जुटी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने शुक्रवार को कसमार प्रखंड के गर्री गांव में छापेमारी की। टीम ने इस मामले में गिरफ्तार निलंबित जिला अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे के आवास पर पहुंचकर तलाशी ली। इस दौरान घर में मौजूद परिजनों से पूछताछ की गई। साथ ही आसपास के लोगों से भी मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। टीम ने आवास में उपलब्ध दस्तावेजों की भी जांच की।

गौरतलब है कि एसीबी ने राहुल कुमार चौबे को 17 नवंबर को रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया था। यह मामला रांची के मोरहाबादी और कोकर मौजा स्थित रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है।

आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर और सरकारी अभिलेखों में कथित हेरफेर के जरिए अधिग्रहित जमीन को निजी भूमि के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद अवैध तरीके से जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कराने का प्रयास किया गया। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने पांच जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जमीन के स्वामित्व, रजिस्ट्री और राजस्व अभिलेखों में कथित गड़बड़ियों की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में 17 नवंबर को छह अधिकारियों तथा 19 नवंबर को बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एसीबी की टीम जमीन से संबंधित दस्तावेजों, सरकारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। गर्री स्थित आवास पर हुई छापेमारी को भी इसी जांच की कड़ी माना जा रहा है।

एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन के आवास पर छापे जमशेदपुर। रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन के जमशेदपुर स्थित आवास पर शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने छापेमारी की। एनएच-33 (हाईवे) स्थित सन सिटी में उनका आवास है। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे एसीबी की टीम वहां पहुंची। घर में ताला लगा होने के कारण टीम ने उनकी पत्नी के नाम पर संचालित मां तारा रानी गैस एजेंसी के कार्यालय से एक कर्मचारी को बुलाया।