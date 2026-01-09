Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़acb raid i many cities in jharkhand arrests 18 in land compensation scam
झारखंड में ACB का ऐक्शन, 300 करोड़ के मुआवजा घोटाले में छापा; 18 आरोपी गिरफ्तार

झारखंड में ACB का ऐक्शन, 300 करोड़ के मुआवजा घोटाले में छापा; 18 आरोपी गिरफ्तार

संक्षेप:

झारखंड में जमीन अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में एसीबी ने ऐक्शन लिया है। एसीबी ने कई शहरों में छापा मारकर करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Jan 09, 2026 11:25 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबाद
Follow Us on

धनबाद रिंग रोड जमीन अधिग्रहण मुआवजा घोटाले मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 करोड़ के मुआवजा घोटाला मामले में एसीबी ने धनबाद,रांची और देवघर से डेढ़ दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुरूवार रात से ही एसीबी की कार्रवाई चल रही है। अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में भू-राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी और कई बिचौलिए शामिल बताए जा रहे हैं।

धनबाद में रिंग रोड निर्माण के लिए राज्य सरकार ने रैयतों की जमीन अधिग्रहित की थी, लेकिन रैयतों के मुआवजा भुगतान में बड़े पैमाने गड़बड़ियां की गई। अनुमान के मुताबिक, इस मामले में करीब 300 करोड़ रुपये के मुआवजा घोटाले का आरोप है।

साल 2014 में मामला उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने इसकी जांच पहले निगरानी ब्यूरो और बाद में एसीबी को सौंपी थी। एसीबी को 2015 में जाचं की जिम्मेदारी दी गई थसी। 2016 में मामले में एफआइआर दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होन के बाद तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, लाल मोहन नायक सहित कई अन्य अधिकारियों को निलंबित किया गया था।कई रैयतों की मौत भी हो चुकी है। धनबाद के कई मौजों की जमीन से जुड़ा मामला है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Dhanbad News
