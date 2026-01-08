Hindustan Hindi News
झारखंड शराब घोटाले में ACB का ऐक्शन, गोवा से नवीन केडिया गिरफ्तार

संक्षेप:

कथित शराब घोटाले में नवीन केडिया को एसीबी ने गोवा से अरेस्ट किया। आरोप है कि देशी शराब की सप्लाई नवीन के द्वारा की गई थी। इससे झारखंड सरकार को कुल 136 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था।

Jan 08, 2026 11:08 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड कथित शराब घोटाले में नवीन केडिया को एसीबी ने गोवा से अरेस्ट किया। आरोप है कि देशी शराब की सप्लाई नवीन के द्वारा की गई थी। इससे झारखंड सरकार को कुल 136 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था। विनय चौबे, अरुणपति त्रिपाठी को नवीन के डिस्लिलरी से सप्लाई की गई खेप के प्रत्येक कार्टून पर 300–600 रूपये का कमीशन मिलता था।

Jharkhand News
