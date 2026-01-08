Hindi Newsझारखंड न्यूज़acb arrested jharkhand liquor scam accused naveen kedia from goa
झारखंड शराब घोटाले में ACB का ऐक्शन, गोवा से नवीन केडिया गिरफ्तार
संक्षेप:
कथित शराब घोटाले में नवीन केडिया को एसीबी ने गोवा से अरेस्ट किया। आरोप है कि देशी शराब की सप्लाई नवीन के द्वारा की गई थी। इससे झारखंड सरकार को कुल 136 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था।
Jan 08, 2026 11:08 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड कथित शराब घोटाले में नवीन केडिया को एसीबी ने गोवा से अरेस्ट किया। आरोप है कि देशी शराब की सप्लाई नवीन के द्वारा की गई थी। इससे झारखंड सरकार को कुल 136 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ था। विनय चौबे, अरुणपति त्रिपाठी को नवीन के डिस्लिलरी से सप्लाई की गई खेप के प्रत्येक कार्टून पर 300–600 रूपये का कमीशन मिलता था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
