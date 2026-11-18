रिम्स जमीन घोटाले में ACB का ऐक्शन! 6 आरोपी अधिकारी गिरफ्तार
रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। एसीबी ने मंगलवार को कार्रवाई करते हुए 6 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने इस मामले में छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अधिकारियों में तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (एलआरडीसी), जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारी स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। एसीबी के अनुसार, आरोपितों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने और भ्रष्ट लोक सेवक होने से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।
एसीबी के अनुसार, गिरफ्तार अधिकारियों में मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर रांची), अविनाश कुमार (तत्कालीन जिला अवर निबंधक), वैभवमणि त्रिपाठी (तत्कालीन जिला अवर निबंधक), राहुल कुमार चौबे (तत्कालीन जिला अवर निबंधक), शैलेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी बड़गाईं अंचल) और राजेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी शहर अंचल रांची) शामिल हैं। मामला एसीबी रांची थाना कांड संख्या 01/2026 से जुड़ा है। पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं।
ये किए गए गिरफ्तार
● तत्कालीन एलआरडीसी, सदर रांची, मनोज कुमार रंजन
● तत्कालीन डीएसआर अविनाश, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल चौबे
● बड़गांई के तत्कालीन सीओ शैलेश और शहर सीओ राजेश
60 डिसमिल फर्जीवाड़े में पहले भी चार गिरफ्तार
एसीबी जांच में मोरहाबादी की करीब 60 डिसमिल जमीन का मामला सामने आया। मूल रैयत बनारसी दास अरोड़ा को इसका मुआवजा दिया जा चुका था, बावजूद फर्जी वंशावली तैयार कर जमीन पर निजी दावेदारी की गई और रिकॉर्ड में हेरफेर कर निजी संपत्ति दर्शाया गया। मामले में एसीबी ने सात अप्रैल 2026 को राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बड़ाइक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को गिरफ्तार किया था। आरोप है बड़ाइक बंधु ने खुद को रैयत का उत्तराधिकारी बताया था। जमीन को विवादमुक्त दिखाने को मंदिर बनवाया और एक हिस्से को सरना स्थल चिह्नित किया गया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू की गई थी जांच
रिम्स की अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने पर झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और सरकारी भूमि को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करने के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एसीबी ने अज्ञात सरकारी कर्मियों व अन्य के खिलाफ जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि अधिग्रहित जमीन को फर्जी वंशावली, जाली दस्तावेज और सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर निजी संपत्ति दर्शाया गया। इसके बाद रजिस्ट्री, दाखिल-खारिज और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिये जमीन की खरीद-बिक्री की गई।
इस प्रकरण में एसीबी ने 28 जून को बिल्डर शुभम साबू को भी गिरफ्तार किया था। उस पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ खर्च कर अपार्टमेंट बनाने और उसकी खरीद-बिक्री करने का आरोप है। एसीबी जांच में मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन समेत कुल 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री का मामला भी सामने आया था।
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