अबुआ आवास पर मंत्री का बड़ा ऐलान, अब लोगों को मिलेंगे ज्यादा घर; पैसे भी बढ़ाए जाएंगे
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह कहा कि बजट में इसके लिए 4100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 20 लाख आवास बनेंगे। केंद्र सरकार से सहयोग राशि बढ़ाने की मांग की जाएगी। जिन लाभुकों के घर मिट्टी के हैं, सबसे पहले अबुआ आवास उनका ही बनेगा।
झारखंड में अबुआ आवास योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विधानसभा में झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास से संबंधित मामला उठाया था। इस पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पिछले तीन साल से प्रधानमंत्री आवास का आवंटन नहीं हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को घर बनाने के लिए दो लाख रुपये दे रही है। आने वाले सालों में राज्य में फेजवाइज अबुआ आवासों की संख्या और इसके लिए मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की जाएगी।
बजट में 4100 करोड़ रुपये का प्रावधान
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह कहा कि बजट में इसके लिए 4100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 20 लाख आवास बनेंगे। केंद्र सरकार से सहयोग राशि बढ़ाने की मांग की जाएगी। जिन लाभुकों के घर मिट्टी के हैं, सबसे पहले अबुआ आवास उनका ही बनेगा। इस तरह लोगों के ऊपर एक छत मिल जाएगी
भाजपा ने उठाए सवाल
भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जयसवाल ने अबुआ आवास पर सवाल उठाए। दीपिका ने कहा कि वह राजनीतिक बात नहीं करना चाहती। हकीकत है कि केंद्र गरीबों को आवास मुहैया कराने में सहयोग नहीं कर रहा।
पीडब्ल्यूडी कोड में बदलाव की जरूरत
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधायक हेमलाल मुर्मू के सवाल पर कहा कि पीडब्ल्यूडी कोड में बदलाव की जरूरत है। जो कमी थी उसे दूर करने के लिए पीत पत्र लिखा गया है। इसका निष्पादन 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। हेमलाल ने कहा कि इसकी समीक्षा करें और आवश्यकता हो तो नए कोड का गठन करें। पांडेय सिंह ने कहा कि उन्हें भी लगता है कि पीडव्लूडी कोर्ट में बदलाव होने की जरुरत है।
