प्रदर्शनकारियों का साथ देने झारखंड जाएंगे अभिजीत दीपके, खुद किया ऐलान; बताया किस बात का इंतजार
अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि उन्होंने झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उनका साथ देने का आश्वासन दिया है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं परीक्षा जेएसएससी-सीजीएल और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन रविवार को लगातार पांचवें दिन जारी रहा। प्रदर्शनकारी परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और भर्ती एजेंसियों में सुधार की मांग कर रहे हैं। छात्र नेता के अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल पर बैठने के बाद ये प्रदर्शन अब और तेज हो गया है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस प्रोटेस्ट को समर्थन गेने का ऐलान किया है। सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से बात कर उनका साथ देने की बात की है। उन्होंने कहा है कि वह जल्द झारखंड भी जाएंगे।
न्यूज एजेंसी एएनआई से इस बारे में बात करते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, मेरी कल रात को वहां छात्रों से बात हुई और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। अभिजीत दीपके ने कहा, जैसी ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होगी, मैं वहां जाउंगा। अभी टायफॉइड है, इसलिए ट्रैवल करने में थोड़ी परेशानी है।
क्या है प्रदर्शनकारियों की मांग
प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से एक स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मार्च में शामिल छात्रों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द की जाए, जिन जेएसएससी परीक्षाओं पर अनियमितता और गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, उन्हें तत्काल रद्द किया जाए। साथ ही, टीडीपीएल और अभय तिवारी से जुड़े सभी परीक्षा मामलों की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लंबे समय से पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखा रही है। छात्रों ने बताया कि देर शाम कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके भी वीडियो कॉल के माध्यस से उनसे जुड़े। उन्होंने रांची आने का आश्वासन भी दिया।
जेपीएससी उम्मीदवार राहुल कुमार क्रांति ने कहा, जेपीएससी में कई बार पेपर लीक हुए हैं। इस बार अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट लीक हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं।
सीएम के इस्तीफे की भी मांग
उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी)-सीजीएल पेपर लीक मामले की पिछली जांच के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, सीआईडी जांच पर हमारा पूरी तरह से विश्वास खत्म हो गया है। हम पिछले सात वर्ष में जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग करते हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें