अभय चतुर्वेदी बने झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर एक वोट से जीत-हार का फैसला
अभय कुमार चतुर्वेदी अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीलेश कुमार को पांच मतों से पराजित किया। अभय चतुर्वेदी को 15 और नीलेश कुमार को 10 वोट मिले, जबकि एक वोट अवैध रहा। उपाध्यक्ष पद पर रिंकू भगत और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि पद पर प्रशांत कुमार सिंह विजयी घोषित हुए।
झारखंड राज्य बार कौंसिल चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। बुधवार को हुए चुनाव में अभय कुमार चतुर्वेदी अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीलेश कुमार को पांच मतों से पराजित किया। अभय चतुर्वेदी को 15 और नीलेश कुमार को 10 वोट मिले, जबकि एक वोट अवैध रहा। उपाध्यक्ष पद पर रिंकू भगत और बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के प्रतिनिधि पद पर प्रशांत कुमार सिंह विजयी घोषित हुए। चुनाव में कुल 26 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस पद पर एक वोट के अंतर से जीत-हार का फैसला हुआ
बुधवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के तुरंत बाद आए परिणामों में अभय कुमार चतुर्वेदी अध्यक्ष, रिंकू भगत उपाध्यक्ष तथा प्रशांत कुमार सिंह बार कौंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। चुनाव प्रक्रिया में महाधिवक्ता समेत कौंसिल के कुल 26 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
उपाध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर, रिंकू एक वोट से जीतीं
उपाध्यक्ष पद के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक रहा। इस पद पर रिंकू भगत ने 10 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव को महज एक वोट से हराया, जिन्हें 9 मत प्राप्त हुए। वहीं अन्य उम्मीदवारों में मधुलता रानी को चार और अनिल कुमार महतो को दो वोट मिले। उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी एक वोट अवैध पाया गया।
प्रतिनिधि पद पर प्रशांत को मिले सर्वाधिक 18 वोट
बार कौंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि पद पर प्रशांत कुमार सिंह ने शानदार बढ़त बनाते हुए एकतरफा जीत हासिल की। प्रशांत सिंह को सर्वाधिक 18 मत प्राप्त हुए। उनके मुकाबले मनोज कुमार द्वितीय को सात वोट और संजय कुमार विद्रोही को केवल एक वोट से ही संतोष करना पड़ा। प्रशांत सिंह ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर बीसीआई सदस्य के रूप में अपनी जगह पक्की की।
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