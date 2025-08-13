abdul killed live in partner in jharkhand arrested with mother लिव-इन में रह रही लड़की को अब्दुल ने मार डाला, पूर्वी सिंहभूम में मां भी गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
लिव-इन में रह रही लड़की को अब्दुल ने मार डाला, पूर्वी सिंहभूम में मां भी गिरफ्तार

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के जुगीशोल में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही 16 साल की नाबालिग की हत्या कर दी गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 08:53 AM
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के जुगीशोल में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही 16 वर्ष की नाबालिग की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप प्रेमी अब्दुल और उसकी मां गुलनाज पर है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना सोमवार रात की है। नाबालिग के पिता के बयान पर एफआईआर की गयी है।

बताया जाता है कि नाबालिग बीते तीन माह से प्रेमी अब्दुल नामक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। घर से अलग होने के बाद से ही नाबालिग को परिजनों ने उसे अलग कर दिया था। पिता के अनुसार अब्दुल के साथ रहने के दौरान उसके साथ मारपीट की जाती थी। सास गुलनाज भी पिटाई करती थी। इधर, पुलिस द्वारा तैयार किए गए पंचनामा में मृतका के गले पर भी चोट के निशान के बारे में बताया गया है। वहीं, पुलिस की ओर से दुष्कर्म की बिंदु पर भी जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है।

प्रेमी के लिए छोड़ दी थी पढ़ाई

बताया जाता है कि नाबालिग तीन माह से लिव इन में रह रही थी। इसके लिए उसने नौवीं कक्षा के बाद पढ़ाई भी छोड़ दी थी। घर से भागने के बाद परिजनों ने उसे वापस लाने का प्रयास किया, पर उसने इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने उसे अब्दुल के साथ छोड़ दिया था। यह मामला थाने तक भी नहीं पहुंचा।

अब्दुल को था प्रेमिका पर शक, होता रहता था विवाद

अब्दुल और मृतका के बीच विवाद होता रहता था। अब्दुल को शक था कि मृतका किसी और से भी बात करती है। घटना के समय इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। आवेश में आकर अब्दुल ने मृतका को धक्का मारा, जिससे दीवार में टकराने से उसकी मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए ऋषभ गर्ग ने बताया कि अब्दुल और मृतका के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। अब्दुल ने उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे दीवार से सिर टकरा गया और उसकी मौत हो गई। दो लोगों को जेल भेजा गया है।