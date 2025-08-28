A youth arrested in the case of threatening to blow up Jharkhand ministers with a bomb झारखंड के मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में एक युवक गिरफ्तार, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़A youth arrested in the case of threatening to blow up Jharkhand ministers with a bomb

झारखंड के मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में एक युवक गिरफ्तार

बम से उड़ाने की धमकी दिये जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हुई और युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है।

Ratan Gupta रांची, वार्ताThu, 28 Aug 2025 06:22 PM
झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दिये जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हुई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डाॅ विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर गिरिडीह के बाभनटोली - राजेंद्र नगर के रहने वाले एक युवक अंकित कुमार मिश्रा का वीडियो सामने आया था। इसमें युवक ने मंत्री सुदिव्य कुमार और मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एसपी डॉ बिमल कुमार ने तुरन्त इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया।

टीम को आरोपित युवक का लोकेशन बिहार मिला। इसके बाद साइबर डीएसपी के साथ साइबर थानेदार और टेक्निकल टीम पटना पहुंची जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने युवक की गिरफ्तारी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगे जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि इन युवाओं का संबंध किसी बड़े गैंगस्टर से है। युवक के खिलाफ गिरिडीह नगर थाने में मारपीट का पूर्व में भी एक मामला दर्ज है।