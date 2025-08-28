झारखंड के मंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मामले में एक युवक गिरफ्तार

बम से उड़ाने की धमकी दिये जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हुई और युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है।

झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दिये जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गिरिडीह पुलिस सक्रिय हुई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डाॅ विमल कुमार ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवक को बिहार से गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि बुधवार को सोशल मीडिया पर गिरिडीह के बाभनटोली - राजेंद्र नगर के रहने वाले एक युवक अंकित कुमार मिश्रा का वीडियो सामने आया था। इसमें युवक ने मंत्री सुदिव्य कुमार और मंत्री इरफान अंसारी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो एसपी डॉ बिमल कुमार ने तुरन्त इसे गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया।