पर्सनल दुशमनी या गैंगवार? मुर्गों की लड़ाई देखने गए युवक पर बरसने लगीं गोलियां, हत्या से हड़कंप

झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में बुधवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मुर्गों की लड़ाई देखने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात चांदिल थाना क्षेत्र के चिलगु गांव में हुई, जहां हथियारबंद बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 35 वर्षीय विजय तिर्की के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विजय बुधवार शाम गांव में आयोजित मुर्गों की लड़ाई देखने गया था। इसी दौरान वहां पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने अचानक उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। हमले में विजय को कई गोलियां लगीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही चांदिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विजय आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर गैंगवार का नतीजा हो सकती है।

अधिकारी ने बताया कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपराधिक गिरोहों के बीच टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ अहम सुराग जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है।