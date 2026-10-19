बोकारो में पत्थर से चेहरा और आंख कुचल कर युवक की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस
बोकारो में पत्थर से चेहरा और आंख कुचल कर युवक की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस का शुरुआती जांच में मानना है कि संभवतः प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या संभव हो सकती है।
माराफारी थाना क्षेत्र की झोपड़ी कॉलोनी में अपराधियों ने 24 वर्षीय अमित शर्मा की पत्थर से चेहरा और आंख कुचलकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को डोमपाड़ा के पास खेत में फेंक दिया। परिजनों की सूचना पर इंस्पेक्टर संजय कुमार ने रविवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
युवक चास में कैम्ब्रिज कंपनी में काम करता था। फील्ड वर्क के बाद हर दिन रोज रात आठ बजे पंच आउट कर घर लौटता था, लेकिन शनिवार रात जब वह नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन किया। फोन बंद आने पर परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। ढूंढने के क्रम में रात दो बजे घटनास्थल के पास उनकी बाइक दिखी। फिर कुछ दूरी पर कुचला हुआ शव बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
हत्या की कोई ठोस वजह अबतक सामने नहीं आई
युवक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले त्रिलोकी शर्मा का पुत्र है। हत्या के संबंध में कोई ठोस वजह अबतक सामने नहीं आई है, परंतु युवक की हत्या जिस निर्दयता से की गई है, पुलिस कयास लगा रही है कि हत्या की कोई गंभीर वजह आगे के जांच में सामने आएगी।
डीएसपी हेड क्वार्टर पवन कुमार ने बताया कि ‘युवक की निर्मम हत्या की गई है। पुलिस प्रेम प्रसंग के साइड इफेक्ट में हत्या के बिंदु पर जांच आगे बढ़ा रही है।’
पुलिस को क्या शक?
पुलिस मृतक का मोबाइल जब्त कर टेक्निकल सेल की मदद से हत्या का सुराग ढूंढ रही है। प्रारंभिक जांच में ये तथ्य मिले हैं कि युवक सोशल नेटवर्क पर काफी संजीदगी से एक्टिव था और उसके कई महिला मित्र थे। पुलिस का मानना है कि संभवतः प्रेम-प्रसंग में युवक की हत्या संभव हो सकती है। हिरासत में लिए गए दो संदिग्ध युवक भी इस एंगल से जुड़े हुए हैं, जिनसे सघन पूछताछ की जा रही है।
नागा साधु की पिटाई से लोगों में रोष
इधर बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र में गरगा पुल के पास शनि मंदिर में रहने वाले नागा साधु बाबा दिगंबर रघुवर पूरी दास की कुछ युवकों ने रविवार को बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद है। फुटेज के आधार पर सिटी पुलिस ने आरोपी युवक को चास थाना क्षेत्र के कुंवर सिंह कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पर नागा साधु बाबा की पिटाई से आक्रोशित भीड़ ने आरोपी युवक पर हमला कर दिया। सिटी पुलिस सूझबूझ दिखाते हुए आरोपी को भीड़ से निकालकर थाने ले आई। साथ ही जख्मी साधु को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है।
जख्मी साधु ने क्या बताया?
जख्मी साधु ने कराहते हुए पूरी घटनाक्रम बताई जिसके अनुसार वो अपने सहयोगियों के साथ चारपहिया से पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा कर वापस मंदिर लौट रहे थे। इस बीच पंप से गाड़ी निकालते वक्त आरोपी युवक ने गाली-गलौज शुरू कर दी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचे, तो 10-12 की संख्या में युवक पहुंचकर गाली-गलौज करते हुए बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद एक युवक ने जब मारपीट का वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपियों ने उस युवक को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस के साथ टाउन डीएसपी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया।
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