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'मैं पत्नी-बच्चों को छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूं...' प्रेमिका ने ठुकराया, VIDEO कॉल पर युवक ने दी जान

Ratan Gupta हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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झारखंड के जमशेदपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा युवक ने अपनी पत्नी-बच्चों को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहने की वजह से जान दे दी। मामले के सामने आने के बाद इस घटना की तेजी से चर्चा हो रही है।

'मैं पत्नी-बच्चों को छोड़कर तुम्हारे लिए आया हूं...' प्रेमिका ने ठुकराया, VIDEO कॉल पर युवक ने दी जान

झारखंड के जमशेदपुर से एक शादीशुदा युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। घटना बिरसानगर जोन नंबर-2 की है। यहां एक शादीशुदा युवक ने अपनी प्रेमिका को वीडियो कॉल करने के दौरान फंदे से लटककर जान दे दी। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान सावन कुमार (33) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रेमि-प्रेमिका दोनों शादीशुदा

जानकारी के अनुसार, सावन कुमार शादीशुदा था और अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बागुनहातु में रहता था। वहीं, उसकी प्रेमिका भी शादीशुदा है और बिरसानगर जोन नंबर-3 की रहने वाली है। बताया जाता है कि कुछ दिनों से सावन अपने परिवार से अलग होकर बिरसानगर जोन नंबर-2 स्थित एक किराये के मकान में रह रहा था।

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पत्नी-बच्चों को छोड़कर आया हूं, मेरे साथ रहो…

परिजनों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, बुधवार रात सावन ने प्रेमिका को वीडियो कॉल किया। बातचीत के दौरान उसने कहा कि वह पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके पास रहने के लिए आया है और चाहता है कि वह उसके साथ रहे। बताया जाता है कि महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। आरोप है कि बातचीत के दौरान ही सावन ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

पड़ोसियों की मदद से फंदे से उतारी लाश

घटना की जानकारी पर महिला मित्र उसके किराये के मकान पर पहुंची। पड़ोसियों की मदद से उसे फंदे से उतारकर इलाज के लिए मर्सी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना सावन के परिजनों को दी गई। सूचना पर बिरसानगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची जानकारी ली। पुलिस मोबाइल, कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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