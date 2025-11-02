अस्पताल में एडमिट महिला की बेड से गिरकर मौत, पेट में पल रहे बच्चे की भी थम गईं धड़कनें

संक्षेप: अस्पताल में एक गर्भवती महिला एडमिट थी, जिसकी मौत बेड से गिरने के कारण हो गई। इस हादसे में महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई है। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

झारखंड के हजारीबाग से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SBMCH) में एक गर्भवती महिला एडमिट थी, जिसकी मौत बेड से गिरने के कारण हो गई। इस हादसे में महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई है। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला का नाम बबली देवी है। उसे प्रसव के लिए अस्पताल में शनिवार की शाम 6 बजे एडमिट कराया गया था। लेकिन, इस बीच दर्दनाक हादसे में महिला बेड से नीचे गिर पड़ी।

ऑक्सीजन लेवल कम होने पर महिला को तुरंत रेफर कर दिया गया। परिजन महिला को लेकर आरोग्यम लेकर गए, लेकिन वहां से रांची रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक, महिला को रांची ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया।