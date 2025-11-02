अस्पताल में एडमिट महिला की बेड से गिरकर मौत, पेट में पल रहे बच्चे की भी थम गईं धड़कनें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़A woman and her unborn child died after falling from a bed in a hospital in Hazaribagh.
संक्षेप: अस्पताल में एक गर्भवती महिला एडमिट थी, जिसकी मौत बेड से गिरने के कारण हो गई। इस हादसे में महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई है। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

Sun, 2 Nov 2025 02:00 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SBMCH) में एक गर्भवती महिला एडमिट थी, जिसकी मौत बेड से गिरने के कारण हो गई। इस हादसे में महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई है। परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।

जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला का नाम बबली देवी है। उसे प्रसव के लिए अस्पताल में शनिवार की शाम 6 बजे एडमिट कराया गया था। लेकिन, इस बीच दर्दनाक हादसे में महिला बेड से नीचे गिर पड़ी।

ऑक्सीजन लेवल कम होने पर महिला को तुरंत रेफर कर दिया गया। परिजन महिला को लेकर आरोग्यम लेकर गए, लेकिन वहां से रांची रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक, महिला को रांची ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उसने दम तोड़ दिया।

बबली देवी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। उन्होंने SBMCH अस्पताल पहुंचकर घेराव किया और नारेबाजी और इंसाफ की मांग की। हालांकि, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर वहां से हटा दिया। इस मामले में हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉ. ए. के. पूर्ति ने महिला के बेड से गिरने की घटना से इंकार किया। कहा, महिला को रेफर कर दिया गया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Hazaribagh
