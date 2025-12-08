इलाज के बहाने घर बुलाया…, झारखंड में झोलाछाप डॉक्टर ने बच्चे के सामने मां का किया रेप

Hindustan Hindi News
यह घटना चतर्पुर थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता अपने बच्चे का इलाज कराने गई थी। पुलिस ने सोमवार को मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Dec 08, 2025 05:56 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
झारखंड के पलामू जिले में एक 26 वर्षीय महिला के साथ झोलाछाप डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यह घटना चतर्पुर थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता अपने बच्चे का इलाज कराने गई थी। पुलिस ने सोमवार को मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता का बच्चा बीमार था और उसे सर्दी-जुकाम की शिकायत थी। इलाज के लिए महिला उसे लेकर चतर्पुर इलाके स्थित एक क्लिनिक पहुंची। वहीं मौजूद झोलाछाप ने बच्चे की जांच करने के बाद कहा कि बच्चे को भाप दिलाने की जरूरत है, जो उसके क्लिनिक के ठीक बगल स्थित उसके घर में उपलब्ध है।

पुलिस के मुताबिक, झोलाछाप डॉक्टर ने महिला को अपने घर ले जाकर भाप दिलाने की बात कही। जैसे ही महिला अपने बच्चे के साथ उसके घर में दाखिल हुई, आरोपी ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद उसने महिला को धमकाया और उसके छोटे बच्चे के सामने ही दुष्कर्म किया।

यह शर्मनाक घटना 5 दिसंबर को हुई थी, लेकिन पीड़िता सदमे और डर की वजह से तुरंत शिकायत दर्ज नहीं करा पाई। परिवार से सलाह-मशविरा करने के बाद उसने रविवार को चतर्पुर थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी झोलाछाप को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ दुष्कर्म और महिला सुरक्षा से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कई झोलाछाप डॉक्टर खुलेआम क्लिनिक चला रहे हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इलाके में ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा।

