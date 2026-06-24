झारखंड के इस शहर में 17 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक G+6 पुलिस कॉम्प्लेक्स, एक ही छत के नीचे मिलेंगी 5 थानों की सेवाएं
SSP ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय पर परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में महिला थाना, एससी-एसटी थाना और यातायात थाना अलग-अलग भवनों में संचालित हो रहे हैं।
झारखंड के धनबाद शहर में पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुदृढ़ तथा जनसुविधा केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस दौरान शहर में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से छह मंजिला (G+6) अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बहुमंजिला भवन में महिला थाना, SC-ST थाना, यातायात थाना, साइबर थाना तथा आहतु थाना को एकीकृत कर एक ही परिसर से संचालित किया जाएगा। इससे आम नागरिकों को पुलिस सेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शिकायतों को हल करने में भी तेजी आएगी।
परियोजना को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने धनबाद थाना परिसर स्थित प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के इंजीनियर भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान भवन की डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, आवश्यक सुविधाओं और कार्य की समयसीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।
SSP ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय पर परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में महिला थाना, एससी-एसटी थाना और यातायात थाना अलग-अलग भवनों में संचालित हो रहे हैं।
नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद इन सभी इकाइयों के साथ साइबर थाना और आहतु थाना को भी एक ही भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भवन में आधुनिक कार्यालय, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, फरियादियों के लिए प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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