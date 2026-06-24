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झारखंड के इस शहर में 17 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक G+6 पुलिस कॉम्प्लेक्स, एक ही छत के नीचे मिलेंगी 5 थानों की सेवाएं

Sourabh Jain वार्ता, धनबाद, झारखंड
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SSP ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय पर परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में महिला थाना, एससी-एसटी थाना और यातायात थाना अलग-अलग भवनों में संचालित हो रहे हैं।

झारखंड के इस शहर में 17 करोड़ से बनेगा अत्याधुनिक G+6 पुलिस कॉम्प्लेक्स, एक ही छत के नीचे मिलेंगी 5 थानों की सेवाएं

झारखंड के धनबाद शहर में पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुदृढ़ तथा जनसुविधा केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस दौरान शहर में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से छह मंजिला (G+6) अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बहुमंजिला भवन में महिला थाना, SC-ST थाना, यातायात थाना, साइबर थाना तथा आहतु थाना को एकीकृत कर एक ही परिसर से संचालित किया जाएगा। इससे आम नागरिकों को पुलिस सेवाओं के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और शिकायतों को हल करने में भी तेजी आएगी।

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परियोजना को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने धनबाद थाना परिसर स्थित प्रस्तावित निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस विभाग के अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के इंजीनियर भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान भवन की डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, आवश्यक सुविधाओं और कार्य की समयसीमा पर विस्तार से चर्चा की गई।

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SSP ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय पर परियोजना पूरी करने का निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में महिला थाना, एससी-एसटी थाना और यातायात थाना अलग-अलग भवनों में संचालित हो रहे हैं।

नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद इन सभी इकाइयों के साथ साइबर थाना और आहतु थाना को भी एक ही भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। भवन में आधुनिक कार्यालय, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, फरियादियों के लिए प्रतीक्षालय, बैठक कक्ष और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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