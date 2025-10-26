झारखंड: दुष्कर्म के आरोपी को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: यह वारदात सोनुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवमबीर गांव में शुक्रवार रात हुई। पुलिस के मुताबिक, देर रात व्यक्ति अपने घर से बाहर शौच के लिए निकला था तभी यह घटना हुई।

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के आरोपी 56 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर चप्पलों की माला पहनाकर इलाके में घुमाया गया और फिर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। यह वारदात सोनुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवमबीर गांव में शुक्रवार रात हुई। पुलिस के मुताबिक, देर रात व्यक्ति अपने घर से बाहर शौच के लिए निकला था तभी यह घटना हुई।

सोनुआ थाने की प्रभारी शशिबाला भेंगरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “टेपसाई टोला निवासी साइमन तिर्की को कथित तौर पर इलाके में घुमाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया तथा लाठियों से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई।” उन्होंने बताया कि शव को कमरे से बरामद करने के बाद शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया।

भेंगरा ने कहा, “आरोप है कि उस व्यक्ति ने गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म किया था जिससे महिला के परिजनों ने गुस्से में उस व्यक्ति की पिटाई कर दी।” चक्रधरपुर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शिवम प्रकाश ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि व्यक्ति पर हमला करने में शामिल दो महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।