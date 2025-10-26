Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़A man accused of rape was beaten to death in West Singhbhum.
झारखंड: दुष्कर्म के आरोपी को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला

झारखंड: दुष्कर्म के आरोपी को चप्पलों की माला पहनाकर घुमाया, फिर पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: यह वारदात सोनुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवमबीर गांव में शुक्रवार रात हुई। पुलिस के मुताबिक, देर रात व्यक्ति अपने घर से बाहर शौच के लिए निकला था तभी यह घटना हुई।

Sun, 26 Oct 2025 06:57 PMRatan Gupta भाषा, चाईबासा
share Share
Follow Us on

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म के आरोपी 56 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर चप्पलों की माला पहनाकर इलाके में घुमाया गया और फिर पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। यह वारदात सोनुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवमबीर गांव में शुक्रवार रात हुई। पुलिस के मुताबिक, देर रात व्यक्ति अपने घर से बाहर शौच के लिए निकला था तभी यह घटना हुई।

सोनुआ थाने की प्रभारी शशिबाला भेंगरा ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “टेपसाई टोला निवासी साइमन तिर्की को कथित तौर पर इलाके में घुमाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया तथा लाठियों से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई।” उन्होंने बताया कि शव को कमरे से बरामद करने के बाद शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम के लिए चाईबासा स्थित सदर अस्पताल ले जाया गया।

भेंगरा ने कहा, “आरोप है कि उस व्यक्ति ने गांव की एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म किया था जिससे महिला के परिजनों ने गुस्से में उस व्यक्ति की पिटाई कर दी।” चक्रधरपुर अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) शिवम प्रकाश ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि व्यक्ति पर हमला करने में शामिल दो महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।

एसडीपीओ ने कहा, “मृतक के परिजन की शिकायत के आधार पर हमने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के परिजन ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि उस व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया था। हम घटना की जांच कर रहे हैं।”

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Dead Body Rape अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।