खाने को लेकर हुआ विवाद तो पति ने कर दी पत्नी की हत्या, घर के फर्श में ही दफनाया; बेटी के शक से खुला राज
खाने को लेकर विवाद होने पर पति ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए घर के फर्श में ही शव को दफना दिया। बेटी के शक से इस हत्याकांड का राज खुला।
झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चाईबासा में एक शख्स ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर शव को घर के अंदर ही दफना दिया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। यह मामला तब सामने आया जब ग्रामीणों ने दंपति की बेटी को जानकारी दी कि उनकी मां पिछले कई दिनों से रहस्यमयी तरीके से लापता हैं। मृतक महिला की पहचान गुरुबाी हांसदा के रूप में हुई है।
ग्रामीणों की सूचना पर महिला की बेटी नागिश्री गगराई पांड्राशाली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तुंगी गांव में अपने घर पहुंची। इस दौरान बेटी को अपनी मां कहीं भी नहीं मिली।
बेटी को शक हुआ तो शिकायत दर्ज करवाई
मां का पता न लगने पर बेटी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और पिता पर शक गहराया। इसके बाद नागिश्री गगराई ने अपने पिता राम हांसदा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने आरोप लगाया कि पिता ने मां की कुल्हाड़ी से हत्या की है और फिर शव को कहीं छिपा दिया है।
आरोपी को पकड़कर थाने ले गई पुलिस
आईपीएस अधिकारी राज कुमार जयराजू की अगुवाई में एक टीम आरोपी के घर पर पहुंची और राम को शनिवार को पूछताछ के लिए ले गई। सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी (चाईबासा सदर) बहमन टुटी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने घर के अंदर एक कमरे से गुरुबारी का शव बाहर निकाला।
वहीं रांची की एक फॉरेंसिंग टीम हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और खून से सनी मिट्टी को मौके से जब्त कर जांच के लिए ले गई।
आरोपी ने पूछताछ में क्या बताया?
पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि 17 अक्टूबर की रात पत्नी के खाना न बनाने को लेकर बहस हो गई थी। अधिकारी ने बतायता कि गुस्से में आरोपी ने कथित तौर पर कुल्हाड़ी से पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सबूत छिपाने के इरादे से शव को एक कमरे के अंदर दफना दिया।
रामगढ़ में हत्या के मामले में पत्नी समेत चार लोग गिरफ्तार
इधर रामगढ़ जिले में 38 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा करते हुए पुलिस ने उसकी पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कटुआ बेड़ा गांव के मूल निवासी रोहित कुमार के रूप में हुई है। वह रामगढ़ शहर में किराये के मकान में रह रहा था।
रोहित अपनी पत्नी अंजू देवी (32) के साथ अरगड्डा में दुर्गा पूजा उत्सव में शामिल होने गया था। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच कथित तौर पर विवाद हो गया। अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद रोहित लापता हो गया। 21 अक्टूबर की सुबह पुलिस को गिद्दी-नईसराय मार्ग पर परसा नाले के ऊपर बने पुल के पास उसका शव मिला। शव पर चोट के कई निशान थे।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया, और मृतक के भाई करण कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर मांडू (कुजू) थाने में मामला दर्ज किया गया। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आलोक रंजन के नेतृत्व में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने हत्या के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
उन्होंने कहा, ''जांच के दौरान तकनीकी और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से संकेत मिला कि रोहित की हत्या उसकी पत्नी अंजू देवी ने अपनी मां सुंदरी देवी (51), भाई दिनेश्वर प्रजापति (26) और मोहम्मद शौकत अंसारी (35) के साथ मिलकर की थी।''
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कुजू पुलिस चौकी के प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया खून से सना लकड़ी का तख्ता और एक दुपट्टा जब्त किया है।
उन्होंने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे पत्नी के कथित विवाहेतर संबंध को लेकर दंपति के बीच बार-बार होने वाले विवाद को संभावित कारण माना जा रहा है। महिला ने भी इस विवाद को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
(पीटीआई और भाषा के इनपुट के साथ)
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