A BBA student at Ranchi's Amity University committed suicide by hanging herself रांची की एमिटी यूनिवर्सिटी में BBA छात्रा ने लगाई फांसी, फंदे से झूलती मिली लाश
रांची की एमिटी यूनिवर्सिटी में BBA छात्रा ने लगाई फांसी, फंदे से झूलती मिली लाश

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, रांचीSun, 5 Oct 2025 02:53 PM
झारखंड के रांची में बीबीए की छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। बिहार के सासाराम की रहने वाली स्वाती कुमारी रांची की एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही थीं। वह हटिया में किराए के मकान में रहती थीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

घटना की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर थाना की पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स से भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुड़ गई है। फिलहाल यह पता नहीं चला कि आखिर फांसी क्यों लगाई है।

खबर अपडेट हो रही है…