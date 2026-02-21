9 साल के बच्चे ने नीलामी में खरीद ली 95 एकड़ जमीन! बोकारो में बड़े जमीन घोटाले का खुलासा
झारखंड के बोकारो में बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। यहां 9 साल के एक बच्चे के नाम पर अवैध रूप से 95 एकड़ जमीन कर दी गई। अब इस मामले का खुलासा हो गया है।
बोकारो में तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ वन भूमि की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री में नया खुलासा हुआ है। सीआईडी के हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीआईडी ने अबतक की जांच में जमीन माफियाओं के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों की भूमिका भी पायी है। जांच में पाया गया है कि नौ साल के उम्र में बच्चे के द्वारा 95.65 एकड़ जमीन की खरीद से जुड़ा फर्जी दस्तावेज आरोपियों ने बनवाया था।
सीआईडी की जांच में पाया गया कि जिस 1933 के नीलामी बिक्री प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन पर दावा किया गया था, उस समय कथित खरीदार समरुद्दीन अंसारी की उम्र केवल 9 वर्ष 5 माह थी। कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि इतनी कम उम्र का बच्चा इतनी बड़ी जमीन की नीलामी कैसे ले सकता है। इजहार अंसारी ने बताया था कि उसके दादा समरुद्दीन अंसारी का नाम समीर महतो था। समरुद्दीन ने 1933 में नीलामी पत्र के जरिए 95.66 एकड़ जमीन ली थी। सीआईडी ने मामले की जांच के दौरान बीएसएल से समरुद्दीन की जानकारी जुटायी, जिससे पता चला कि बीएसएल कर्मी समरुद्दीन की जन्म तिथि 1924 थी। ऐसे में सीआईडी ने पाया कि नौ साल की उम्र में कोई बच्चा नीलामी पत्र से स्वयं जमीन कैसे खरीद सकता है।
पुरुलिया से रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेज भी फर्जी
नीलामी पत्र से जमीन की रजिस्ट्री के दस्तावेज पुरुलिया रजिस्ट्रार के कार्यालय के थे। सीआईडी जांच के दौरान पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला रजिस्ट्रार ने पुष्टि की है कि वर्ष 1933 का वह कथित बिक्री प्रमाण पत्र और संबंधित वॉल्यूम (नंबर 58) सरकारी रिकॉर्ड रूम में मौजूद ही नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे। जांच में इस घोटाले में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता भी उजागर हुई है। चास के तत्कालीन अंचल अधिकारी ने बिना किसी कानूनी अधिकार के जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) कर दिया था, जिसके कारण उन्हें सेवा से बर्खास्त भी किया जा चुका है। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि वन विभाग के नाम पर एक फर्जी एनओसी भी तैयार की गई थी, ताकि जमीन को विवाद मुक्त दिखाया जा सके।
तीन करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन
सीआईडी ने पाया कि बिमल कुमार अग्रवाल की कंपनी राजबीर कंस्ट्रक्शन ने पटना निवासी शैलेश कुमार सिंह के बेटे द्वारा संचालित कंपनी उमायूं कंस्ट्रक्शन के खाते में ₹3.4 करोड़ ट्रांसफर किए थे। इसके बाद शैलेश सिंह ने जमीन की डील की थी। गौरतलब है कि संबंधित जमीन को 1958 में संरक्षित वन घोषित किया गया था। बाद में इस जमीन को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड (अब सेल/बीएसएल) को हस्तांतरित किया गया था। आरोपियों ने फर्जी वंशावली और दस्तावेज के जरिए इस कीमती वन भूमि को निजी जमीन बताकर हड़पने और बेचने की कोशिश की थी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर