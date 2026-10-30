जमशेदपुर में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा! एक कमरे से 90 ATM और सिमकार्ड बरामद
जमशेदपुर के बिरसानगर में गुरुवार को रामगढ़ और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर देशव्यापी साइबर ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां किराए के मकान में रह रहे पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
जमशेदपुर के बिरसानगर में गुरुवार को रामगढ़ और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर देशव्यापी साइबर ठगी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने यहां किराए के मकान में रह रहे पांच साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से 90 एटीएम कार्ड, 70 सिम कार्ड, 25 मोबाइल फोन, पांच लैपटॉप और अलग-अलग बैंकों की 10 पासबुक बरामद हुई हैं।
पुलिस ने मकान की छत पर लगे वाई-फाई उपकरण और राउटर भी जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में देशभर के लोगों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने यह कार्रवाई रामगढ़ के साइबर थाने में दर्ज एक मामले में की।
देश भर में हुई करोड़ों की साइबर ठगी का खुलासा
जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपियों द्वारा देश भर के लोगों से करोड़ों रुपये की साइबर ठगी की गई है। पुलिस सभी के बैंक पासबुक और संपत्ति की भी जांच करेगी, ताकि यह पता चल पाए कि अबतक कितने की साइबर ठगी यहां से की जा चुकी है और इसमें कौन-कौन शामिल है।
जानकारी के अनुसार, रामगढ़ के साइबर थाने में अनिशा सिंह नामक महिला ने एफआईआर कराई थी। प्राथमिकी में अनिशा ने बताया था कि विकास यादव ने लोन दिलाने के नाम पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की रामगढ़ शाखा में उसका खाता खुलवाया। अनिशा ने आरोप लगाया था कि खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम मंगाने के लिए किया। इस खाते में 43 लाख रुपये आने के बाद बैंक ने इसे फ्रीज कर दिया था। पुलिस इस मामले में विकास यादव और उसके सहयोगी निखिल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दोनों की निशानदेही पर जमशेदपुर में छापेमारी की गई। पुलिस ने यह कार्रवाई रामगढ़ के साइबर थाने में दर्ज एक मामले में की है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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