धनबाद में दर्दनाक हादसा! नदी में नहाने गए 9 युवक बहे; 1 का मिला शव
झारखंड के धनबाद में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के धनबाद-बोकारो फोरलेन मार्ग पर तेलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने आए नौ युवक पानी की तेज धार में बह गए। इनमें से तीन युवकों को लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है। एक युवक का शव मिला है। वहीं पांच युवक अब भी लापता हैं।
बताया जाता है कि दिन के लगभग 11 बजे बाघमारा थाना अंतर्गत भीमकनाली के रहने वाले पांच युवक दामोदर नदी में स्नान करने पहुंचे थे। इस दौरान सभी युवक नदी की तेज धारा में चले गए और देखते ही देखते पानी में बहने लगे। स्थानीय लोगों ने युवकों को बहता देख नदी में छलांग लगा दी और तीन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दो युवक सुमित राय व सन्नी चौहान अब तक लापता हैं।
कोयल नदी में दोस्तों के साथ नहा रहे बच्चे की डूबने से मौत
गढ़वा। मझिआंव के खरसोता गांव के पास स्थित कोयल नदी में बुधवार को साथियों के साथ नहाने गए आठ वर्षीय आलोक कुमार की डूबने से मौत हो गई। वह चारमुहान चौक निवासी रघु पासवान का बेटा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया। आलोक पांचवीं का छात्र था।