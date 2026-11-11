रांची में 9 साल की बच्ची से रेप, सुनसान जगह ले जा बनाया हवस का शिकार
झारखंड के रांची जिले में एक रिश्तेदार द्वारा नौ साल की लड़की से रेप किए जाने का मामला सामने आया है। तमाड़ के थाना प्रभारी दुलाल महतो ने बताया कि आरोपी का लड़की के घर अक्सर आना-जाना था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
झारखंड के रांची जिले में एक रिश्तेदार द्वारा नौ साल की लड़की से रेप किए जाने का मामला सामने आया है। तमाड़ के थाना प्रभारी दुलाल महतो ने बताया कि आरोपी का लड़की के घर अक्सर आना-जाना था। उसने सोमवार को कथित तौर पर चावल लाने के बहाने लड़की के पिता से दोपहिया वाहन लिया और लड़की को भी अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने एक सुनसान स्थान पर लड़की से रेप किया और फिर उसे वापस घर छोड़ दिया।
आरोपी को ढूंढ रही पुलिस
इस घटना का खुलासा तब हुआ जब लड़की की मां ने उसके कपड़ों पर धूल लगी देखी और उससे पूछताछ की, जिसके बाद बच्ची ने पूरी आपबीती सुनाई। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपी फिलहाल फरार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि लड़की की चिकित्सीय जांच कराई गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर