दिवाली से पहले झारखंड में रेलवे ने रद्द की 9 जोड़ी ट्रेनें, क्या है वजह
दिवाली के मौके पर झारखंड में ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोल्हान और बंगाल-ओडिशा मार्ग के ग्रामीण यात्रियों को दिवाली में ट्रेन से आवागमन में दिक्कत होगी। चक्रधरपुर मंडल रेलवे ने लाइन मरम्मत एवं अन्य कार्यों के लिए नौ जोड़ी मेमू ट्रेनों का परिचालन 4 से 12 नवंबर तक रद्द कर दिया है।
दिवाली के मौके पर झारखंड में ट्रेनों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोल्हान और बंगाल-ओडिशा मार्ग के ग्रामीण यात्रियों को दिवाली में ट्रेन से आवागमन में दिक्कत होगी। चक्रधरपुर मंडल रेलवे ने लाइन मरम्मत एवं अन्य कार्यों के लिए नौ जोड़ी मेमू ट्रेनों का परिचालन 4 से 12 नवंबर तक रद्द कर दिया है। आइए देखते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट।
रद्द ट्रेनों की लिस्ट
टाटानगर-चाईबासा मेमू ट्रेन बुधवार को भी रद्द थी, जो 11 नवंबर तक ऊपर-नीचे नहीं चलेगी। अन्य रद्द ट्रेनों में टाटानगर-गुवा-आदित्यपुर मेमू 5 नवंबर से 11 नवंबर, टाटानगर-गुवा मेमू 5 नवंबर से 11 नवंबर, झाड़ग्राम-पुरुलिया मेमू 5 नवंबर से 11 नवंबर और राउरकेला-टाटानगर मेमू 5 नवंबर से 11 नवंबर तक रद्द रहेंगी। राउरकेला-झारसुगुड़ा, हटिया-झारसुगुड़ा, हटिया-राउरकेला और बीरमित्रपुर-बरसुआं पैसेंजर को भी 11 नवंबर तक रद्द करने का आदेश है। ट्रेनों के रद्द होने से रोज दैनिक यात्री, मजदूर, छात्र और व्यवसायी परेशान होंगे।
17 नवंबर तक 6 ट्रेनें रद्द
रेलवे के अनुसार, लाइन, सिग्नल और अन्य कार्यों का उद्देश्य ट्रेन परिचालन को और सुरक्षित बनाना, समय से चलाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे पूर्व रेलवे ने झारसुगुड़ा में चौथी लाइन कार्य का हवाला देकर टाटानगर-इतवारी और हावड़ा से इस्पात एक्सप्रेस समेत नौ ट्रेनों को 4 नवंबर तक रद्द किया था। कांसबहल में ब्लॉक के कारण छह ट्रेनें 17 नवंबर तक पूर्व में रद्द थीं।
नई लाइन में पुल, सिग्नल व ट्रैक्शन कार्य का निकला टेंडर
जमशेदपुर। झारखंड के चाकुलिया से ओडिशा के बुरामारा तक 59.96 किमी नई लाइन को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने पुल, अर्थ वर्क, सिग्नल, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल हाई ट्रैक्शन के कार्य के लिए ₹445.71 करोड़ का टेंडर निकाला है। रेलवे में चाकुलिया से बुरामारा तक पांच स्टेशन झारपोखरिया, न्यू जामशोला, बरोल, भादागोड़ा, लूलगापानी और चकवाले बनाने की योजना है, जबकि तीन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली नई लाइन से यात्री ट्रेनों का आवागमन क्षेत्र बढ़ाने के साथ रेलवे को मालगाड़ियों से ढुलाई बढ़ाने में सहूलियत होगी। मार्ग में नई लाइन के साथ करीब सौ छोटे-बड़े पुल और कलवर्ट बनना है।
मालूम हो कि चाकुलिया से बुरामारा नई लाइन योजना के लिए ओडिशा वन विभाग नि:शुल्क जमीन देगा, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले में भी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बादामपहाड़ से क्योंझर और गुरूमहिसानी से बांगड़ीपोसी के साथ चाकुलिया से बुरामारा नई लाइन का भी शिलान्यास किया था। तीनों नई लाइन योजना में करीब 62 सौ करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी। इससे 228 किलोमीटर की तीनों मार्ग में 18 स्टेशन और 447 छोटे-बड़े ब्रिज एवं सुरंग बनना है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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