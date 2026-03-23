ठेकेदारों और व्यापारियों से वसूली करने वाले TSPC के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
गिरफ्तार उग्रवादियों में लातेहार और रांची के रहने वाले सुनील मुंडा, वीरेंद्र मुंडा, सुरेंद्र मुंडा, लालमोहन मुंडा, अनिल मुंडा, रवींद्र गंझू उर्फ रिंकू, सत्येन्द्र गंझू उर्फ संतू और संजय मुंडा शामिल हैं। सभी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
हजारीबाग में उरीमारी से चार थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आठ टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 इंसास राइफल, 170 गोलियां, देसी पिस्टल, चार पहिया वाहन और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों में लातेहार और रांची के रहने वाले सुनील मुंडा, वीरेंद्र मुंडा, सुरेंद्र मुंडा, लालमोहन मुंडा, अनिल मुंडा, रवींद्र गंझू उर्फ रिंकू, सत्येन्द्र गंझू उर्फ संतू और संजय मुंडा शामिल हैं। सभी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।
पुलिस के अनुसार, एसपी को गुप्त सूचना मिली कि उरीमारी के कोलियरी इलाके में टीएसपीसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसके बाद उरीमारी, गिद्दी, लोहसिंहना और पेलावल पुलिस समेत नक्सल शाखा की टीम का छापेमारी दल बनाया गया। दल ने आसवा और गुड़कुवा गांव के पास घेराबंदी की।
इसी दौरान एक वाहन तेज गति से आता दिखा, जो पुलिस को देख वापस लौटने लगा। पुलिस के पीछा करने पर वाहन पुल और पेड़ से टकरा गया। उसमें सवार लोग भागने लगे तो पुलिस ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उनके उग्रवादी होने का पता चला।
उरीमारी क्षेत्र में हुई कार्रवाई अब सिर्फ आठ उग्रवादियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन के एक सक्रिय नेटवर्क के खुलासे के रूप में सामने आई है। पुलिस जांच में संकेत मिले हैं कि गिरफ्तार उग्रवादी लातेहार, रामगढ़, चतरा, रांची और हजारीबाग सहित कई जिलों में संगठन की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे।
पूछताछ में सामने आया है कि यह समूह जोनल कमांडर भीखन गंझू और सब-जोनल कमांडर दिनेश उर्फ रवि राम के निर्देश पर काम कर रहा था। इनका मुख्य काम लेवी वसूली, ठेकेदारों और व्यवसायियों को धमकाना तथा क्षेत्र में दहशत फैलाना था। हाल के दिनों में इनकी सक्रियता तेजी से बढ़ी थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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