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ठेकेदारों और व्यापारियों से वसूली करने वाले TSPC के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

Mar 23, 2026 10:42 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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गिरफ्तार उग्रवादियों में लातेहार और रांची के रहने वाले सुनील मुंडा, वीरेंद्र मुंडा, सुरेंद्र मुंडा, लालमोहन मुंडा, अनिल मुंडा, रवींद्र गंझू उर्फ रिंकू, सत्येन्द्र गंझू उर्फ संतू और संजय मुंडा शामिल हैं। सभी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। 

ठेकेदारों और व्यापारियों से वसूली करने वाले TSPC के 8 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद

हजारीबाग में उरीमारी से चार थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आठ टीएसपीसी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 इंसास राइफल, 170 गोलियां, देसी पिस्टल, चार पहिया वाहन और 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों में लातेहार और रांची के रहने वाले सुनील मुंडा, वीरेंद्र मुंडा, सुरेंद्र मुंडा, लालमोहन मुंडा, अनिल मुंडा, रवींद्र गंझू उर्फ रिंकू, सत्येन्द्र गंझू उर्फ संतू और संजय मुंडा शामिल हैं। सभी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे।

पुलिस के अनुसार, एसपी को गुप्त सूचना मिली कि उरीमारी के कोलियरी इलाके में टीएसपीसी उग्रवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं। इसके बाद उरीमारी, गिद्दी, लोहसिंहना और पेलावल पुलिस समेत नक्सल शाखा की टीम का छापेमारी दल बनाया गया। दल ने आसवा और गुड़कुवा गांव के पास घेराबंदी की।

इसी दौरान एक वाहन तेज गति से आता दिखा, जो पुलिस को देख वापस लौटने लगा। पुलिस के पीछा करने पर वाहन पुल और पेड़ से टकरा गया। उसमें सवार लोग भागने लगे तो पुलिस ने खदेड़ कर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उनके उग्रवादी होने का पता चला।

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उरीमारी क्षेत्र में हुई कार्रवाई अब सिर्फ आठ उग्रवादियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन के एक सक्रिय नेटवर्क के खुलासे के रूप में सामने आई है। पुलिस जांच में संकेत मिले हैं कि गिरफ्तार उग्रवादी लातेहार, रामगढ़, चतरा, रांची और हजारीबाग सहित कई जिलों में संगठन की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे।

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पूछताछ में सामने आया है कि यह समूह जोनल कमांडर भीखन गंझू और सब-जोनल कमांडर दिनेश उर्फ रवि राम के निर्देश पर काम कर रहा था। इनका मुख्य काम लेवी वसूली, ठेकेदारों और व्यवसायियों को धमकाना तथा क्षेत्र में दहशत फैलाना था। हाल के दिनों में इनकी सक्रियता तेजी से बढ़ी थी, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई थीं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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