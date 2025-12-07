Hindustan Hindi News
8 more accused arrested in Hazaribagh forest land scam
हजारीबाग वनभूमि घोटाले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 8 और आरोपी हिरासत में लिए गए

संक्षेप:

इनमें हाजी कलाम बकसपुरा, जयप्रकाश यादव शिवपुरी, प्रेम साव मुकुंदगंज, इंद्र साव, शशि शेखर बभनवै, संजय, सत्यनारायण साव मुकुंदगंज, छत्रु प्रजापति शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही थी।

Dec 07, 2025 06:39 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, हजारीबाग
हजारीबाग के वनभूमि घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें हाजी कलाम बकसपुरा, जयप्रकाश यादव शिवपुरी, प्रेम साव मुकुंदगंज, इंद्र साव, शशि शेखर बभनवै, संजय, सत्यनारायण साव मुकुंदगंज, छत्रु प्रजापति शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही थी। एसीबी‌ हजारीबाग के एसपी आरिफ इकराम ने इसकी पुष्टि की।

विदित हो कि हजारीबाग में वनभूमि के अवैध खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी एक विधायक सहित अन्य कई प्रभावशाली लोगों पर शिकंजे के बाद यह कार्रवाई की गई है। पूर्व डीसी विनय चौबे, ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह, सदर अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार के साथ 73 आरोपी नामजद बनाए गए हैं। एसबी इस मामले में पहले ही पूर्व डीसी विनय चौबे, कारोबारी विनय सिंह और सदर सीओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अन्य आरोपियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसीबी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है।

बताते चलें कि हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अदालत ने अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी है। वहीं वन विभाग के सचिव से लिखित जवाब मांगा है। बिना नक्शे के रजिस्ट्री करने पर सवाल उठाया है।

