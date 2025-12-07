हजारीबाग वनभूमि घोटाले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 8 और आरोपी हिरासत में लिए गए

संक्षेप: इनमें हाजी कलाम बकसपुरा, जयप्रकाश यादव शिवपुरी, प्रेम साव मुकुंदगंज, इंद्र साव, शशि शेखर बभनवै, संजय, सत्यनारायण साव मुकुंदगंज, छत्रु प्रजापति शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही थी।

हजारीबाग के वनभूमि घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए आठ आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें हाजी कलाम बकसपुरा, जयप्रकाश यादव शिवपुरी, प्रेम साव मुकुंदगंज, इंद्र साव, शशि शेखर बभनवै, संजय, सत्यनारायण साव मुकुंदगंज, छत्रु प्रजापति शामिल हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही थी। एसीबी‌ हजारीबाग के एसपी आरिफ इकराम ने इसकी पुष्टि की।

विदित हो कि हजारीबाग में वनभूमि के अवैध खरीद-फरोख्त मामले में आरोपी एक विधायक सहित अन्य कई प्रभावशाली लोगों पर शिकंजे के बाद यह कार्रवाई की गई है। पूर्व डीसी विनय चौबे, ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह, सदर अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार के साथ 73 आरोपी नामजद बनाए गए हैं। एसबी इस मामले में पहले ही पूर्व डीसी विनय चौबे, कारोबारी विनय सिंह और सदर सीओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अन्य आरोपियों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। एसीबी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है।