पलामू में 8 महीने के मासूम का मर्डर! मामूली विवाद के बाद खूनी संघर्ष; 2 गंभीर रूप से घायल
झारखंड के पलामू जिले में खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां मामूली विवाद के बाद शुरू हुए खूनी संघर्ष में 8 महीने के मासूम बच्चे की मौत हो गई। उसपर धारदार हथियार से हमला हुआ था।
झारखंड के पलामू जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के बिंदु बिगहा गांव में गुरुवार की देर शाम मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घटना में धारदार हथियार से किए गए हमले में गोद में मौजूद आठ माह के मासूम की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज मेदिनीनगर के एमआरएमसीएच में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था।
8 महीने के मासूम की मौत
इस मामले की शुरुआती जानकारी के अनुसार, गांव में किसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद आरोपी चितरंजन पासवान ने एक दंपति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के दौरान माता-पिता की गोद में मौजूद आठ माह का मासूम भी गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण तीनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाए, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। घायल दंपति का इलाज जारी है और उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उन्हें लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा है।
पुलिस ने क्या बताया
घटना की सूचना मिलने पर हैदरनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चितरंजन पासवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मृत मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हैदरनगर के थाना प्रभारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामूली विवाद के बाद धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इस मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी बात को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले के दौरान किसी धारदार हथियार से 8 महीने के मासूम को गंभीर चोट लगी। चोट लगने के बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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