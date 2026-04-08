पलामू में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! अमानत बैराज परियोजना के लिए 786 करोड़ की मंजूरी
पलामू प्रमंडल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से लंबित अमानत नदी पर बनने वाले बैराज को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 786 करोड़ रुपये की तीसरी पुनरीक्षित प्राक्कलन (रिवाइज्ड एस्टिमेट) की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।
पलामू प्रमंडल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से लंबित अमानत नदी पर बनने वाले बैराज को पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 786 करोड़ रुपये की तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन (रिवाइज्ड एस्टिमेट) की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अब जल संसाधन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में इस पर तेजी से काम शुरू करेगा। सरकार ने इस पूरी योजना को अगले तीन वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
वन भूमि विवाद का निकला समाधान
इस परियोजना की राह में सबसे बड़ी बाधा फॉरेस्ट लैंड (वन भूमि) का सेटलमेंट और भूमि अधिग्रहण थी। ग्रामीण और वन विभाग के बीच लंबे समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के बाद अब राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। निर्णय लिया गया कि अब जमीन का भौतिक अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, वन विभाग की विवादित जमीन के नीचे से जलापूर्ति पाइप गुजारी जाएगी। इससे पानी पहुंचाना आसानी से हो पाएगा। इस तकनीकी समाधान से न तो जंगल को नुकसान होगा और न ही किसानों की जमीन के मालिकाना हक पर कोई आंच आएगी।
जानिए अब तक निवेश व भविष्य का रोडमैप
● अमानत बैराज पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर बन रहा है।
● 1974 में योजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिली, 41.67 करोड़ रुपये मंजूर।
● 1983 में पहले पुनरीक्षित प्राक्कलन में 125.40 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
● 02 दशकों तक योजना के क्रियान्वयन में कोई प्रगति नहीं हुई।
● 2003 में 341.10 करोड़ की द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति।
● 2025 मार्च तक पहले चरण में कुल 339.16 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
● 341.10 करोड़ की राशि को संशोधित किया गया दूसरा चरण शुरू करने के लिए।
● 947.27 करोड़ कर दिया गया है अब तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन राशि को।
● 177.70% लागत में लगभग वृद्धि, जो 606.16 करोड़ अधिक है।
● ₹608.11 करोड़ शेष बचे कार्यों के लिए निर्धारित संशोधित बजट में से।
● 786 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है अब राज्य सरकार द्वारा।
11 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी सिंचित
इस परियोजना के धरातल पर उतरने से पलामू प्रमंडल की तस्वीर बदल जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर पलामू के पांकी, पाटन, तरहसी एवं मनातू प्रखंड के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे कुल 11,820 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित होगी। यह कदम न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र से होने वाले पलायन को रोकने में भी मील का पत्थर साबित होगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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