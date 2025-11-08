Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़75 percent jobs for locals in new industries in jharkhand cm hemant soren order
75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी, नए उद्योगों को हेमंत सोरेन का आदेश; क्या कहा

75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी, नए उद्योगों को हेमंत सोरेन का आदेश; क्या कहा

संक्षेप: सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थापित होने वाली कंपनियों को 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी।

Sat, 8 Nov 2025 06:40 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में स्थापित होने वाली कंपनियों को 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को देनी होगी। ऐसा नहीं करने वाली कंपनी के लिए राज्य में कोई स्थान नहीं होगा। वे धालभूमगढ़ के नरसिंगगढ़ हाट मैदान में घाटशिला उपचुनाव में यूपीए से झामुमो के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हेमंत सोरेन ने कहा कि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव है। इस चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला धनबल, जनबल और खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा से ही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि वे (भाजपा) आप लोगों को विभिन्न प्रकार का लालच देंगे, पर उसमें फंसना नहीं है। आपका वोट दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्वांजलि होगी।

सभा को उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार, राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जोबा मांझी, विधायक सविता महतो, अरूप चटर्जी आदि ने भी संबोधित किया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, दिवंगत रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमनी सोरेन, जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू समेत कई लोगों ने संबोधित किया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Hemant Soren
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।