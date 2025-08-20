73000 names of ation card holder in east singhbhum removed what was the reason पूर्वी सिंहभूम में कटे 73 हजार राशनकार्ड धारकों के नाम, क्या थी वजह, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 20 Aug 2025 07:32 AM
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच और नाम काटने का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। अबतक 73 हजार 90 नाम काटे जा चुके हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने प्रखंडवार जारी रिपोर्ट को लेकर यह जानकारी दी है। इसको लेकर जानकारी देते हुए आपूर्ति पदाधिकारी ने वजह भी बताई है। आइए जानते हैं पूरी वजह।

उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुल 22,975 संदिग्ध आधार प्रविष्टियां थीं, जिनमें से 20,067 नाम को डिलीट किया जा चुका है, जबकि 2,746 का सत्यापन जारी है। इसी प्रकार, 18 वर्ष से कम आयु एवं 100 वर्ष से ज्यादा आयु के एकल सदस्य कार्डधारी के रूप में कुल 16,399 प्रविष्टियों में से अबतक 2274 नाम हटाए गए हैं। इनमें से 793 योग्य मिले, जबकि 13,332 का सत्यापन किया जा रहा है। छह माह या इससे ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों की कुल संख्या जिले में 1,64,237 पाई गई है। उनमें से 50,323 के नाम डिलीट किए जा चुके हैं। 576 योग्य पाए गए हैं, जबकि 1,13,338 का सत्यापन जारी है। आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मौन राशन कार्ड सदस्य जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में (68,565) जबकि गोलमुरी-कम-जुगसलाई क्षेत्र में (46,703) पाए गए हैं। इस तरह लगभग 73 हजार लोगों के नाम राशन कार्ड लाभुकों से काट दिए गए हैं

वहीं, डुप्लीकेट लाभुकों की संख्या जिले में 25,321 रही, जिनमें से 426 के नाम काटे गए हैं, जबकि 4009 योग्य पाए गए और 20,886 की जांच जारी है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच एवं सत्यापन वास्तविक लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। डुप्लीकेट या अवैध लाभुकों को सूची से हटाकर वास्तविक पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।