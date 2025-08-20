पूर्वी सिंहभूम में कटे 73 हजार राशनकार्ड धारकों के नाम, क्या थी वजह

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के अपात्र राशन कार्डधारियों की जांच और नाम काटने का काम व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। अबतक 73 हजार 90 नाम काटे जा चुके हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फिकार अंसारी ने प्रखंडवार जारी रिपोर्ट को लेकर यह जानकारी दी है। इसको लेकर जानकारी देते हुए आपूर्ति पदाधिकारी ने वजह भी बताई है। आइए जानते हैं पूरी वजह।

उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुल 22,975 संदिग्ध आधार प्रविष्टियां थीं, जिनमें से 20,067 नाम को डिलीट किया जा चुका है, जबकि 2,746 का सत्यापन जारी है। इसी प्रकार, 18 वर्ष से कम आयु एवं 100 वर्ष से ज्यादा आयु के एकल सदस्य कार्डधारी के रूप में कुल 16,399 प्रविष्टियों में से अबतक 2274 नाम हटाए गए हैं। इनमें से 793 योग्य मिले, जबकि 13,332 का सत्यापन किया जा रहा है। छह माह या इससे ज्यादा समय से राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डधारियों की कुल संख्या जिले में 1,64,237 पाई गई है। उनमें से 50,323 के नाम डिलीट किए जा चुके हैं। 576 योग्य पाए गए हैं, जबकि 1,13,338 का सत्यापन जारी है। आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मौन राशन कार्ड सदस्य जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में (68,565) जबकि गोलमुरी-कम-जुगसलाई क्षेत्र में (46,703) पाए गए हैं। इस तरह लगभग 73 हजार लोगों के नाम राशन कार्ड लाभुकों से काट दिए गए हैं