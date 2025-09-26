72000 coal employees will get 1 lakh bonus today in jharkhand झारखंड में कोयलाकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, 72 हजार लोगों को आज मिलेगा 1 लाख का बोनस, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़72000 coal employees will get 1 lakh bonus today in jharkhand

झारखंड में कोयलाकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, 72 हजार लोगों को आज मिलेगा 1 लाख का बोनस

कोयलाकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 2 लाख से ज्यादा कोयलाकर्मियों को कुल 1 लाख 3 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा। इसमें झारखंड के 72 हजार कोयलाकर्मियों को भी 1 लाख 3 हजार रुपए बोनस दिया जाएगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, धनबादFri, 26 Sep 2025 06:28 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में कोयलाकर्मियों के लिए बड़ा ऐलान, 72 हजार लोगों को आज मिलेगा 1 लाख का बोनस

झारखंड में कोयला कर्मियों को दुर्गापूजा पर रिकॉर्ड एक लाख तीन हजार रुपए बोनस (परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड) मिलेगा। गुरुवार को कोलकाता में कोल इंडिया मानकीकरण समिति की देर रात चली बैठक में मैनेजमेंट और यूनियनों के बीच बोनस पर सहमति बनी। इसकी पुष्टि बीसीसीएल के निदेशक एचआर मुरलीकृष्ण रमैया और एटक के रमेंद्र कुमार ने की। 26 सितंबर को ही बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसमें झारखंड के 72 हजार कोयलाकर्मियों को बोनस दिया जाएगा।

कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों में लगभग 2.23 लाख (नन एग्जीक्यूटिव) से अधिक कोयला कर्मियों के बीच बोनस मद में लगभग दो हजार करोड़ रुपए का भुगतान होगा। 72 हजार कोयलाकर्मी झारखंड में हैं। बोनस का सबसे ज्यादा पैसा लगभग 741 करोड़ रुपए झारखंड के कोयला कर्मियों को मिलेगा। बीसीसीएल में 280 करोड़ और सीसीएल में 300 करोड़ रुपए के आसपास भुगतान होंगे। वर्तमान में कोल कंपनियों में दो लाख दो हजार कर्मी हैं। वैसे अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त कर्मी भी बोनस के हकदार होते हैं। इसलिए बोनस पाने वाले कोयला कर्मियों की संख्या 2.23 लाख है। कोल इंडिया के अलावा सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी के कर्मियों को भी लाभ मिलेगा।

वर्ष 2024 में 93,750 रुपये बोनस कोयला कर्मियों को मिला था। इस बार 1.03 लाख यानी 9250 रुपए ज्यादा पर सहमति बनी। कोल इंडिया के इतिहास में यह सबसे ज्यादा बोनस वृद्धि है। यूनियनों की ओर से सवा लाख रुपए बोनस की मांग की गई थी। काफी जिच के बाद देर रात 1.03 लाख रुपए पर सहमति बनी। झारखंड में बीसीसीएल, सीसीएल और सीएमपीडीआई के अलावा ईसीएल के तीन एरिया राजमहल, मुगमा और चितरा हैं।

बैठक की अध्यक्षता एमसीएल के सीएमडी उदय ए काअले ने की। सीआईएल के निदेशक एचआर विनय रंजन, बीसीसीएल के निदेशक एचआर मुरलीकृष्ण रमैया सहित सभी अनुषंगी कंपनियों के निदेशक एचआर, कुछ सीएमडी समेत एटक के रमेंद्र कुमार के अलावा, इंडियन माइन वर्कर्स फेडरेशन से जयमंगल सिंह उर्फ अनुप सिंह, एसक्यू जामा,सुधीर घुरडे, सुजीत सिंह टीएस पवन कुमार (सभी बीएमएस), शिवकांत पांडेय, शिवकुमार यादव, रियाज अहमद (सभी एचएमएस), हरिद्वार सिंहच (एटक), डीडी रामनंदन, आरपी सिंह(सीटू) आदि मौजूद थे।