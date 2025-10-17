7200 सहायक आचार्यों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र
संक्षेप: झारखंड में करीब 7200 इंटरमीडिएट ट्रेंड सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को छह नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
झारखंड में करीब 7200 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को छह नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण में पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ अन्य जिलों के लिए चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलेगा।
11 नवंबर को पू्र्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने की वजह से वहां के चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र उस दिन नहीं बंटेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को पत्र भेज दिया है। उन्हें सरायकेला-खरसावां में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए स्थल का चयन करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की टीम दीपावली के बाद स्थलीय निरीक्षण करेगी। पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा।
दो चरणों में 1218 को मिला है नियुक्ति पत्र
राज्य सरकार ने दो चरणों में 1218 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसमें 1040 गणित-विज्ञान के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को और गोड्डा के 170 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। अब छठी से आठवीं के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में गणित-विज्ञान विषय के 414, भाषा के 813, सामाजिक विज्ञान के 2718 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं, पहली से पांचवीं के इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4263 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। इनमें से पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को छोड़ कर अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।