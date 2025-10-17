7200 सहायक आचार्यों के लिए खुशखबरी, हेमंत सोरेन सौंपेंगे नियुक्ति पत्र

संक्षेप: झारखंड में करीब 7200 इंटरमीडिएट ट्रेंड सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को छह नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

झारखंड में करीब 7200 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को छह नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सरायकेला खरसावां में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण में पूर्वी सिंहभूम जिले को छोड़ अन्य जिलों के लिए चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र मिलेगा।

11 नवंबर को पू्र्वी सिंहभूम जिले में स्थित घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने की वजह से वहां के चयनित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र उस दिन नहीं बंटेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त को पत्र भेज दिया है। उन्हें सरायकेला-खरसावां में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए स्थल का चयन करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग की टीम दीपावली के बाद स्थलीय निरीक्षण करेगी। पूर्वी सिंहभूम के अभ्यर्थियों को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के बाद नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा।