काट दी जाएगी रांची के 70 प्रतिशत कस्टमर की बिजली, विभाग ने दिया 3 महीने का समय; वजह भी बताई

संक्षेप: रांची शहर के उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कम बकाया होने पर भी बिजली कट जा रही है, जबकि जिनका अधिक बकाया है, उनकी बिजली नहीं काटी जा रही है। इस पर अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने कहा कि रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के द्वारा सभी तरह के बकाएदार उपभोक्ताओं पर नजर रखी जा रही है।

रांची शहर के उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कम बकाया होने पर भी बिजली कट जा रही है, जबकि जिनका अधिक बकाया है, उनकी बिजली नहीं काटी जा रही है। इस पर अधीक्षण अभियंता डीएन साहू ने कहा कि रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के द्वारा हर तरह के बकाएदार उपभोक्ताओं पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रांची में 70 प्रतिशत उपभोक्ता का बैलेंस 200 रुपए से कम है। तीन माह बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं की बिजली काटी जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का कम बकाया है और वे लंबे समय से बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं, वैसे उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है। अभी तक रांची शहर में 25-30 हजार उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा चुकी है। जबकि, ऐसे उपभोक्ता जिनका बड़ा बकाया है और वे नियमित तौर पर बकाया का भुगतान प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, वैसे उपभोक्ताओं को जेबीवीएनएल के द्वारा थोड़ी राहत दी गई है। इसमें वैसे उपभोक्ता हैं, जो अपने नजदीकी सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता कार्यालय में किश्त में बकाया जमा करने का आवेदन दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने आवेदन नहीं दिया है, वैसे उपभोक्ता जब तक पूरा बकाया जमा नहीं करेंगे, तब तक उनके घरों की बिजली बहाल नहीं होगी।