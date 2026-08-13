7 साल की बच्ची से रेप के बाद कर दी थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
झारखंड के रातू में सात साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची की हत्या के बाद तत्कालीन एसपी नौशाद आलम बच्ची के जनाजे में शामिल हुए थे।
झारखंड के रांची में 6 साल पहले एक खौफनाक घटना सामने आई थी। अब सात साल की बच्ची से रेप और हत्या के छह साल पुराने मामले में दोषी करार नेसार अंसारी को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने 10 अगस्त को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। अभियुक्त घटना के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है। मामला वर्ष 2020 के रातू थाना से संबंधित है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।
अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त नेसार अंसारी ने सात साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने की नीयत से उसने मासूम के शव को एक बोरे में बंद कर दिया और पास के एक खेत में फेंक दिया। खेत में बोरे से शव मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो गए थे। डीआईजी सह तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम खुद बच्ची के जनाजे में शामिल हुए थे।
रांची के चुटिया बनस तालाब में बुधवार को नहाने के दौरान एक छात्र डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते तालाब के आसपास स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 5 घंटे बाद शव को निकाला जा सका।
संत पॉल कॉलेज का छात्र डूबा, 5 घंटे बाद मिला शव
डूबे हुए छात्र की पहचान शशि राज तिग्गा के रूप में हुई है। शशि संत पॉल कॉलेज में फस्ट ईयर का छात्र था। वह पिस्का नगड़ी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर वह अपने कुछ साथी छात्रों के साथ बनस तालाब नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान शशि राज तालाब के गहरे पानी में चला गया। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में डूबने लगा। छात्र को डूबता देखकर उसके साथ मौजूद सुशांत खलखो समेत आसपास के लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते वह पानी में पूरी तरह डूब गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को जानकारी दी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में डूबे छात्र की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तालाब के गहरे पानी में लगातार छात्र की तलाश की गई। पांच घंटे तक तलाश के बाद शव मिला।
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