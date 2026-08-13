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7 साल की बच्ची से रेप के बाद कर दी थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के रातू में सात साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बच्ची की हत्या के बाद तत्कालीन एसपी नौशाद आलम बच्ची के जनाजे में शामिल हुए थे।

बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा

झारखंड के रांची में 6 साल पहले एक खौफनाक घटना सामने आई थी। अब सात साल की बच्ची से रेप और हत्या के छह साल पुराने मामले में दोषी करार नेसार अंसारी को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने 10 अगस्त को अभियुक्त को दोषी करार दिया था। अभियुक्त घटना के बाद से लगातार न्यायिक हिरासत में है। मामला वर्ष 2020 के रातू थाना से संबंधित है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था।

अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त नेसार अंसारी ने सात साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और दुष्कर्म के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी। साक्ष्य छिपाने की नीयत से उसने मासूम के शव को एक बोरे में बंद कर दिया और पास के एक खेत में फेंक दिया। खेत में बोरे से शव मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण बेहद आक्रोशित हो गए थे। डीआईजी सह तत्कालीन ग्रामीण एसपी नौशाद आलम खुद बच्ची के जनाजे में शामिल हुए थे।

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रांची के चुटिया बनस तालाब में बुधवार को नहाने के दौरान एक छात्र डूब गया। हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते तालाब के आसपास स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर चुटिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। स्थानीय गोताखोरों की मदद से 5 घंटे बाद शव को निकाला जा सका।

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संत पॉल कॉलेज का छात्र डूबा, 5 घंटे बाद मिला शव

डूबे हुए छात्र की पहचान शशि राज तिग्गा के रूप में हुई है। शशि संत पॉल कॉलेज में फस्ट ईयर का छात्र था। वह पिस्का नगड़ी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर वह अपने कुछ साथी छात्रों के साथ बनस तालाब नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान शशि राज तालाब के गहरे पानी में चला गया। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में डूबने लगा। छात्र को डूबता देखकर उसके साथ मौजूद सुशांत खलखो समेत आसपास के लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते वह पानी में पूरी तरह डूब गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को जानकारी दी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तालाब में डूबे छात्र की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तालाब के गहरे पानी में लगातार छात्र की तलाश की गई। पांच घंटे तक तलाश के बाद शव मिला।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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