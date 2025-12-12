झारखंड में 7 साल की बच्ची से रेप, खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले गए माता-पिता; आरोपी को चाचा कहती थी पीड़िता

संक्षेप: उसके जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी बाहर आईं और उन्होंने आरोपी को वहां से भागते हुए देखा, वहीं जब महिला अपनी पोती के पास पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था।

झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले से दिल को झकझोरकर रख देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक 50 वर्षीय अधेड़ ने सात साल की बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसके माता-पिता उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि यह वारदात गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ ब्लॉक के जुनबनी पंचायत में हुई। जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसे पीड़िता अंकल कहती थी।

इस बारे में जानकारी देते हुए धालभूमगढ़ पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज धीरज मिश्रा ने मीडिया को बताया कि, 'पचास साल के आदमी को जुनबनी पंचायत के पड़ोस में सात साल की बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 64(2)(f) और 65(2) और पॉक्सो एक्ट, 2012 के सेक्शन 6 के तहत FIR दर्ज की गई है।'

परिजनों ने पुलिस को बताया कि यह वारदात सोमवार शाम को उस वक्त हुई, जब पीड़िता 7 बजे के करीब जुनबानी पंचायत में अपने घर के पीछे बैठी हुई थी और आग ताप रही थी। इसी दौरान आरोपी, जिसे वह अंकल कहती है, उसे फुसलाकर पास की झाड़ी में ले गया और उसके साथ घिनौने काम को अंजाम दिया। इस दौरान उसके जोर-जोर से रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी बाहर आईं और उन्होंने आरोपी को वहां से भागते हुए देखा, वहीं जब वह अपनी पोती के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात के बाद पीड़िता के माता-पिता उसे मंगलवार सुबह खून से लथपथ हालत में धालभूमगढ़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने मंगलवार रात को शिकायत दर्ज करवाई। बुधवार को, पीड़िता को जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (MGMMCH) में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।'