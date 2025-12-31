हाजारीबाग में दनादन चली गोलियां, विस्थापित नेता दसई मांझी के घर हमला

संक्षेप: हजारीबाग जिला में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उरीमारी थाना क्षेत्र में आदिवासी छात्र संघ के बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष सह बिरसा परियोजना के विस्थापित नेता दसई मांझी के घर बुधवार की अलसुबह साढ़े चार बजे गोलीबारी हुई है।

हजारीबाग जिला में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उरीमारी थाना क्षेत्र में आदिवासी छात्र संघ के बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष सह बिरसा परियोजना के विस्थापित नेता दसई मांझी के घर बुधवार की अलसुबह साढ़े 4 बजे गोलीबारी हुई है। इससे उनके हेसाबेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल है। घटना को राहुल दुबे गैंग ने रंगदारी के लिए अंजाम दिया है। नकाबपोश अपराधियों ने 6-7 राउंड गोलीबारी के बाद गैंग की ओर से एक पर्चा भी घर में फेंका गया है। घटना की सूचना मिलते ही उरीमारी थाना प्रभारी रत्थू उरांव सदलबल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस का खोंखा और पर्चा जब्त किया है।

