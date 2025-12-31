हाजारीबाग में दनादन चली गोलियां, विस्थापित नेता दसई मांझी के घर हमला
हजारीबाग जिला में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उरीमारी थाना क्षेत्र में आदिवासी छात्र संघ के बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष सह बिरसा परियोजना के विस्थापित नेता दसई मांझी के घर बुधवार की अलसुबह साढ़े 4 बजे गोलीबारी हुई है। इससे उनके हेसाबेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल है। घटना को राहुल दुबे गैंग ने रंगदारी के लिए अंजाम दिया है। नकाबपोश अपराधियों ने 6-7 राउंड गोलीबारी के बाद गैंग की ओर से एक पर्चा भी घर में फेंका गया है। घटना की सूचना मिलते ही उरीमारी थाना प्रभारी रत्थू उरांव सदलबल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस का खोंखा और पर्चा जब्त किया है।
इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया गया कि अभी हाल के दिनों में क्षेत्र के बड़े व्यवसायियों और कोयला कारोबारियों को रंगदारी के लिए फोन कॉल आ रहा है, जिससे सभी परेशान हैं। इसी कड़ी में इस गोलीबारी की घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर बुधवार की सुबह सयाल में दामोदर किनारे छठ घाट जाने वाले रास्ते मे एक लावारिश बाइक बरामद की गई है। इसे गोलीबारी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। उरीमारी पुलिस ने मामले में सघन जांच पड़ताल शुरू कर दी है।