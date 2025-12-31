Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़7 round firing on displaced leader dasai manjhi house in hazaribagh
हाजारीबाग में दनादन चली गोलियां, विस्थापित नेता दसई मांझी के घर हमला

हाजारीबाग में दनादन चली गोलियां, विस्थापित नेता दसई मांझी के घर हमला

संक्षेप:

हजारीबाग जिला में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उरीमारी थाना क्षेत्र में आदिवासी छात्र संघ के बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष सह बिरसा परियोजना के विस्थापित नेता दसई मांझी के घर बुधवार की अलसुबह साढ़े चार बजे गोलीबारी हुई है।

Dec 31, 2025 01:26 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

हजारीबाग जिला में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उरीमारी थाना क्षेत्र में आदिवासी छात्र संघ के बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष सह बिरसा परियोजना के विस्थापित नेता दसई मांझी के घर बुधवार की अलसुबह साढ़े 4 बजे गोलीबारी हुई है। इससे उनके हेसाबेड़ा बस्ती में दहशत का माहौल है। घटना को राहुल दुबे गैंग ने रंगदारी के लिए अंजाम दिया है। नकाबपोश अपराधियों ने 6-7 राउंड गोलीबारी के बाद गैंग की ओर से एक पर्चा भी घर में फेंका गया है। घटना की सूचना मिलते ही उरीमारी थाना प्रभारी रत्थू उरांव सदलबल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस का खोंखा और पर्चा जब्त किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया गया कि अभी हाल के दिनों में क्षेत्र के बड़े व्यवसायियों और कोयला कारोबारियों को रंगदारी के लिए फोन कॉल आ रहा है, जिससे सभी परेशान हैं। इसी कड़ी में इस गोलीबारी की घटना को जोड़कर देखा जा रहा है। गोलीबारी की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इधर बुधवार की सुबह सयाल में दामोदर किनारे छठ घाट जाने वाले रास्ते मे एक लावारिश बाइक बरामद की गई है। इसे गोलीबारी की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। उरीमारी पुलिस ने मामले में सघन जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Hazaribagh News Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।