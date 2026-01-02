24 घंटों में 7 मौत! एक के बाद एक हुए एक्सीडेंट से कांपा झारखंड; कहां हुए हादसे?

संक्षेप: नए साल की शुरूआत में झारखंड से एक्सीडेंट की कई खबरें सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक- बीते 24 घंटे में झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में हुए सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हुई है।

नए साल की शुरूआत में झारखंड से एक्सीडेंट की कई खबरें सामने आई हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक- बीते 24 घंटे में झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में हुए सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इन हादसों में जान गंवाने वालों में स्कूल की छात्रा भी शामिल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आमने-सामने की भिड़ंत में छात्रा समेत 3 की मौत शुक्रवार को बरहेट-बरहरवा मेन रोड पर छोटा रंगा डांड ब्रिज के पास एक ऑटो-रिक्शा और एक तेल टैंकर के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक स्कूली छात्रा समेत तीन लोगों की मौत हो गई। SDPO नितिन खंडेलवाल ने बताया, "दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान बड़ा रंगा गांव की रहने वाली समर साह, घटियारी की रंदनी सोरेन और दाहुजोर की रहने वाली स्कूली छात्रा शांति हेम्ब्रोम के रूप में हुई है।"

बाइक फिसलने से 2 की मौत दूसरा एक्सीडेंट पलामू जिले के डुमरी गांव से सामने आया है। यहां बाइक के सड़क पर फिसलने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। लेस्लीगंज SDPO मनोज कुमार झा ने PTI को बताया, "चारों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चतरा जिले के कसमार गांव के रहने वाले मनोज तुरी और प्रेम भारती को मृत घोषित कर दिया।"

बाइक-कार की भिड़ंत में युवक की मौत रांची में, गुरुवार रात बिरसा चौक के पास एक फ्यूल रिफिल स्टेशन के पास एक 26 साल के बाइक सवार की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज दिग्विजय सिंह ने PTI को बताया कि मरने वाले की पहचान बिरसा चौक के पास लंका कॉलोनी के रहने वाले विवेक कुमार तिर्की के रूप में हुई है।