रामगढ़ में ट्रक-टैंपो की टक्कर में 7 की मौत, तीन दिन में 11 लोग मर चुके; भीड़ ने जताया आक्रोश
झारखंड के रामहढ़ बोकारो मुख्य मार्ग से भीषण हादसे में 7 लोगों के मौत की खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया है। जानकारी के मुताबिक, इसी इलाके में तीन दिन के अंदर हुए सड़क हादसे में 11 लोग मर चुके हैं। लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश है।
रात के करीब 11:00 बजे झारखंड में रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग एनएच 23 पर यातायात आम दिनों की तरह ही चल रहा था। गाड़ियों का आना-जाना लगा हुआ था। इसी बीच अचानक बारलौंग बुध बाजार के पास दो वाहनों के बीच हुई जोरदार टक्कर की आवाज में सब को चौंका दिया। आसपास मौजूद लोग टक्कर की आवाज सुनकर तत्काल घटनास्थल के पास पहुंचे। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों में आक्रोश था, क्योंकि लोगों ने बताया यहां तीन दिन के भीतर 11 लोगों की जान जा चुकी है।
हादसे में 7 लोगों की मौत, मच गया कोहराम
थोड़ी ही देर में वहां कोहराम मच गया दो गाड़ियां आपस में बुरी तरह भिड़ी हुई थी। गाड़ी के आसपास लाशे सड़क के किनारे कुछ गाड़ी पर लटकी दिखाई पड़ रही थी। वहां पहुंचे ग्रामीण जैसे तैसे लोगों को गाड़ी से निकालना शुरू किए लेकिन तबतक छह लोगों की जान जा चुकी थी। जिनमें कुछ सांस चल रही थी ऐसे दो लोगों को दूसरे वाहन से रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। जहां एक की मौत हो गई वहीं दूसरे को गंभीर स्थिति में रिम्स रांची भेजा गया। इधर घटना स्थल पर आधी रात को दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जिससे एनएच 23 पूरी तरह जाम हो गया। पुलिस घटना स्थल पर जाम हटाने ने जुटी हुई है।
तीन दिन में 11 मौतें, लोगों ने घटना पर जताया विरोध
इधर, इस भीषण हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लगातार तीन दिन से बारलौंग बुधबाजार में हो रही दुर्घटना के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कदम नहीं उठाने पर नाराजगी जताई। कहा- तीन दिन से इसी जगह पर दुर्घटना हो रही जिससे तीन में अबतक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस दुर्घटना की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। इस बीच ग्रामीण और पुलिस के बीच काफी कहा सुनी हुई। भीड़ के कारण एनएच-23 जाम हो गया।
पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिल चलाया बचाव अभियान
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर रजरप्पा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार भी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से राहत और बचाव कार्य में जुट गए। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना स्थल से 6 लोगों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। घटनास्थल से गाड़ी का मलबा हटाने के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा।
झारखंड में ताशा पार्टी के लिए प्रसिद्ध है हुआग
गिद्दी थाना क्षेत्र का हुआग ताशा पार्टी के लिए प्रसिद्ध है। हुआग की ताशा पार्टी की बुकिंग सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में होने वाले शादी विवाह समेत उन मौके पर की जाती है। गुरुवार को इस हुआग के ताशा पार्टी के सदस्य सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मृतकों को एक परिचित ने बताया कि ताशा पार्टी के लिए 6 सदस्यों को रजरप्पा थाना क्षेत्र के मारंगमार्चा से लेकर हुआग जाया जा रहा था। जहां से उन्हें एक मोहर्रम के कार्यक्रम में शामिल होना था। इसी बीच यह दुर्घटना हो गई। हालांकि अभी तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटनास्थल पर मिले मोबाइल से मृतकों के परिजनों को सूचना दी गई है। थोड़ी देर में उन लोगों के अस्पताल पहुंचने के बाद ही मृतकों की शिनाख्त हो पाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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