झारखंड में 6 साल की मासूम की हत्या, परिजन बोले- रेप के बाद हुआ मर्डर; आरोपी अरेस्ट

संक्षेप: घटना बसिया थाना क्षेत्र के बनागुटु अम्बाटोली गांव की है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है।

6-year-old girl murdered in Jharkhand: झारखंड के गुमला से 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या की दर्दनाक खबर सामने आई है। परिजनों ने गांव के शशि पहान पर रेप के बाद हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना बसिया थाना क्षेत्र के बनागुटु अम्बाटोली गांव की है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बक्से में बंद मिली बच्ची की लाश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम को घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिली। गली-मोहल्ले में छानबीन करते हुए जब परिजन आरोपी शशि पहान के घर के पास पहुंचे, तो मालूम हुआ कि उसके घर का दरवाजा बंद है। सबको शक हुआ, उन्होंने दरवाजा खुलवाया और छानबीन की।

मौके से फरार हो गया आरोपी, फिर… शशि के घर से जो मिला, उसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल, शशि के घर पर रखे एक बक्से में बच्ची का शव बरामद हुआ, तो चारो ओर शोर मच गया। खुलासा होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर जांच और खोजबीन जारी रही, तो आरोपी को सोमवार को जोलो गांव के पास से पकड़ा गया।