Hindi Newsझारखंड न्यूज़6-year-old girl murdered in Jharkhand, family alleges rape followed by murder; accused arrested
झारखंड में 6 साल की मासूम की हत्या, परिजन बोले- रेप के बाद हुआ मर्डर; आरोपी अरेस्ट

झारखंड में 6 साल की मासूम की हत्या, परिजन बोले- रेप के बाद हुआ मर्डर; आरोपी अरेस्ट

संक्षेप:

घटना बसिया थाना क्षेत्र के बनागुटु अम्बाटोली गांव की है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है।

Mon, 24 Nov 2025 04:46 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
6-year-old girl murdered in Jharkhand: झारखंड के गुमला से 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या की दर्दनाक खबर सामने आई है। परिजनों ने गांव के शशि पहान पर रेप के बाद हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना बसिया थाना क्षेत्र के बनागुटु अम्बाटोली गांव की है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है।

बक्से में बंद मिली बच्ची की लाश

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम को घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिली। गली-मोहल्ले में छानबीन करते हुए जब परिजन आरोपी शशि पहान के घर के पास पहुंचे, तो मालूम हुआ कि उसके घर का दरवाजा बंद है। सबको शक हुआ, उन्होंने दरवाजा खुलवाया और छानबीन की।

मौके से फरार हो गया आरोपी, फिर…

शशि के घर से जो मिला, उसे देखकर सब हैरान रह गए। दरअसल, शशि के घर पर रखे एक बक्से में बच्ची का शव बरामद हुआ, तो चारो ओर शोर मच गया। खुलासा होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस को इसके बारे में सूचित किया। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर जांच और खोजबीन जारी रही, तो आरोपी को सोमवार को जोलो गांव के पास से पकड़ा गया।

बच्ची की मां के साथ जबरदस्ती की कोशिश

अब तक की जांच और पूछताछ में सामने आ रहा है कि आरोपी ने ऐसा बदला लेने के उद्देश्य से किया है। मृतका के परिजनों ने बताया कि आरोपी ने इससे पहले बच्ची की मां के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तब बच्ची के पिता ने आरोपी की खूब पिटाई की थी, जिस कारण आरोपी शशि पहान गुस्से की आग में झुलस रहा था। इसी प्रतिशोध में उसने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसे मौत के घाट उतार दिया।

Jharkhand Crime News
