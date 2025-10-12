Hindustan Hindi News
झारखंड के 68 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी दाल और चीनी

झारखंड के 68 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 12 Oct 2025 06:38 AM
झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है। निविदा खुलने की तिथि 10 अक्तूबर तय की गई थी। जारी निविदा में कहा गया है कि चना दाल की खरीद मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत की जाएगी। 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली दुकानों से देने वाली चना दाल की खरीद जुलाई से सितंबर 2025 (प्रत्येक माह 68,000 क्विंटल) तक के लिए होगी।

बता दें कि दाल वितरण योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है। योजना के तहत लाभुकों को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल दी जाती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे पहले विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर लाभुकों को चना दाल नहीं मिलने की स्थिति को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है। कई बार पत्राचार के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। दूसरी और राज्य का कोटा भी कम कर दिया गया है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वयं ही दाल खरीद के लिए निविदा जारी की है, ताकि जल्द हर लाभुक को दाल उपलब्ध कराई जा सके।

विभाग के मुताबिक, प्रत्येक माह 68,000 क्विंटल चना दाल का वितरण राज्य के 68,21,143 राशन कार्डधारी परिवारों के बीच किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से लाभान्वित परिवारों की संख्या करीब 60.06 लाख और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) में 8.15 लाख परिवार शामिल होंगे। योजना का लाभ सबसे अधिक रांची जिला के कार्डधारियों को मिलेगा, जिसकी संख्या करीब 59.52 लाख है। वहीं, धनबाद में 50 लाख, पूर्वी सिंहभूम में 47.85 लाख, गिरिडीह में 45.99 लाख, पलामू में 45.07, बोकारो में 38.06 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को लाभ मिलेगा। सबसे कम राशन कार्डधारी परिवारों की संख्या लोहरदगा जिला में है, जहां 11.01 लाख परिवार योजना से लाभान्वित होंगे।