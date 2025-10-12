झारखंड के 68 लाख परिवारों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी दाल और चीनी

झारखंड के 68 लाख से ज्यादा राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है।

झारखंड के 68 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों के लिए 2.04 लाख क्विंटल चना दाल खरीदी जाएगी। इसे लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने निविदा जारी की है। निविदा खुलने की तिथि 10 अक्तूबर तय की गई थी। जारी निविदा में कहा गया है कि चना दाल की खरीद मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत की जाएगी। 25 हजार से अधिक जन वितरण प्रणाली दुकानों से देने वाली चना दाल की खरीद जुलाई से सितंबर 2025 (प्रत्येक माह 68,000 क्विंटल) तक के लिए होगी।

बता दें कि दाल वितरण योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार की योजना है। योजना के तहत लाभुकों को प्रतिमाह एक किलोग्राम चना दाल दी जाती है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इससे पहले विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने शुक्रवार को विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर लाभुकों को चना दाल नहीं मिलने की स्थिति को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है। कई बार पत्राचार के बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। दूसरी और राज्य का कोटा भी कम कर दिया गया है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने स्वयं ही दाल खरीद के लिए निविदा जारी की है, ताकि जल्द हर लाभुक को दाल उपलब्ध कराई जा सके।