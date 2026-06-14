झारखंड के इस जिले में 6700 लाभुक लापता, मंईयां सम्मान योजना के सत्यापन के दौरान खुलासा
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सत्यापन के दौरान 6700 मंईयां लाभुक लापता पाए गए हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के 6700 लाभुक अपने दिये पते पर नहीं रहते हैं। उन्हें सामाजिक सुरक्षा विभाग के भौतिक सत्यापन में लापता माना गया है। इस वजह से उनका भुगतान रोक दिया गया है। सत्यापन का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मंईयां योजना के शॉफ्टवेयर में बदलाव किया है, जिससे वैसे लाभुक जो अर्हता पूरी नहीं करते, उनका भुगतान होल्ड कर दिया जाता है। भुगतान रोकने का काम प्रखंड स्तर पर ही किया जाता है। हालांकि इसकी सूचना जिला मुख्यालय को दे दी जाती है।
जिला प्रशासन के पास एक महीने का आवंटन
दूसरी ओर, जिले के दो लाख 86 हजार से अधिक मंईयां लाभुकों के खाते में सोमवार से 2500-2500 रुपए भेजे जाने की तैयारी है। विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी कर ली गई है। पिछले सप्ताह से ही इसकी तैयारी की जा रही थी। यह अप्रैल महीने की राशि होगी। मई महीने का भुगतान भी विभागीय आदेश मिलने पर कर दिया जाएगा, जिला प्रशासन के पास और एक महीने का आवंटन उपलब्ध है।
पोर्टल खुलने पर होगी एंट्री
मंईयां योजना के लिए पूर्व में जो आवेदन जमा कराये गये हैं, उनके मामले में अभी तक विभाग से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब इसके लिए पोर्टल खोला जाएगा, तभी डाटा इंट्री हो सकेगी। इसकी वजह से नये आवेदकों में निराशा है। वे प्रखंड, अंचल कार्यालय और जिला मुख्यालय की दौड़ लगातार लगा रहीं हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर