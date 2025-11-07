झारखंड में नदी में बह गए 6 युवक, 3 के मिले शव

संक्षेप: झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तेलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में बुधवार को डूबे छह युवकों में तीन के शव गुरुवार को बरामद कर लिए गए। बुधवार को ही एक युवक का शव निकाला गया था। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं।

झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तेलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में बुधवार को डूबे छह युवकों में तीन के शव गुरुवार को बरामद कर लिए गए। बुधवार को ही एक युवक का शव निकाला गया था। अब तक कुल चार युवकों के शव निकाल लिए गए हैं। इनमें से तीन युवक भूली और एक भीमकनाली कॉलोनी का रहनेवाला था। बता दें कि भूली और भीमकनाली से पांच-पांच युवक बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने दामोदर नदी गए थे। इसी दौरान नौ युवक नदी में बह गए थे। उसी वक्त तीन युवकों को ग्रामीणों ने बचा लिया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।