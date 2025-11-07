झारखंड में नदी में बह गए 6 युवक, 3 के मिले शव
संक्षेप: झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तेलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में बुधवार को डूबे छह युवकों में तीन के शव गुरुवार को बरामद कर लिए गए। बुधवार को ही एक युवक का शव निकाला गया था। अब तक 4 शव बरामद किए गए हैं।
झारखंड के धनबाद जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के तेलमच्चो पुल के पास दामोदर नदी में बुधवार को डूबे छह युवकों में तीन के शव गुरुवार को बरामद कर लिए गए। बुधवार को ही एक युवक का शव निकाला गया था। अब तक कुल चार युवकों के शव निकाल लिए गए हैं। इनमें से तीन युवक भूली और एक भीमकनाली कॉलोनी का रहनेवाला था। बता दें कि भूली और भीमकनाली से पांच-पांच युवक बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने दामोदर नदी गए थे। इसी दौरान नौ युवक नदी में बह गए थे। उसी वक्त तीन युवकों को ग्रामीणों ने बचा लिया था।
गुरुवार को भूली के रोहन यादव उर्फ गोलू यादव, रोहित यादव तथा भीमकनाली के सन्नी चौहान का शव स्थानीय गोताखोरों ने नदी से खोज निकाला। इसके पूर्व गोताखोरों ने बुधवार को विजय कुमार यादव का शव निकाला था। अभी भी भूली का अनिश कुमार यादव एवं भीमकनाली का सुमित राय लापता है। एनडीआरएफ टीम कमांडर रविशंकर सरोज ने बताया कि शाम होे जाने के कारण बचाव कार्य रोक दिया है। शुक्रवार की सुबह फिर से तलाश की जाएगी। बोकारो डीसी अजयनाथ झा ने बताया कि गुरुवार को तीन युवकों के शवों को बाहर निकाला गया है। आसपास जिलों के डीसी से बात कर एक अच्छी गोताखोर टीम बनाने पर विचार किया जाएगा।