स्कूल छोड़ने के बहाने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप, रांची में 4 घंटे बाद छोड़ा घर, पहचान का मुखौटा ओढ़ बनाया हवस का शिकार
झारखंड की राजधानी रांची में 6 साल की मासूम बच्ची को 4 घंटे तक अपने कमरे पर रखा और उसके साथ रेप किया। इस घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
झारखंड की राजधानी रांची में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां हटिया क्षेत्र में स्कूल छोड़ने के बहाने छह साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में जगन्नाथपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लापुंग निवासी आरोपी जीतन मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी बच्ची को अक्सर स्कूल छोड़ने जाया करता था। सोमवार को भी सुबह करीब 10 बजे स्कूल छोड़ने के बहाने बच्ची को हटिया स्थित अपने किराये के मकान में ले जाकर रेप किया। आरोपी ने करीब चार घंटे तक मासूम को सामान देकर बहला-फुसलाकर रखा। छुट्टी के समय दोपहर करीब दो बजे उसे वापस घर छोड़ दिया।
घर लौटने के बाद बच्ची ने निजी अंगों में तेज दर्द की शिकायत की। मां के प्यार से पूछने पर मासूम ने रोते हुए आपबीती सुनाई। इसके बाद मां ने मंगलवार को जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने सदर अस्पताल में बच्ची की मेडिकल जांच कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है।
हटिया में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना शहरवासियों को सचेत करने वाली है। क्योंकि, इस मामले में बच्ची की मां का आरोपी की दूसरी पत्नी से जान-पहचान है। इस वजह से आरोपी अक्सर बच्ची के घर न सिर्फ आया-जाया करता था, बल्कि उसे अक्सर गाड़ी से स्कूल भी छोड़ा करता था। यानी फिर विश्वास को शोषण का हथियार बनाया गया।
डॉक्टर की गाड़ी चलाता था आरोपी
आरोपी जीतन एक डॉक्टर की गाड़ी चलाया करता था। बच्ची की मां ने आरोपी जीतन पर भरोसा किया और मासूम को अकेले उसके साथ स्कूल भेज दिया करती थी। इसलिए आप भी सावधान रहें, क्योंकि जान-पहचान का मुखौटा लगा बच्चियों के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं शिकारी। बच्चों को सिर्फ परिचित होने के नाते उस पर भरोसा कर स्कूल समेत अन्य जगहों पर अकेले नहीं भेजें।
जागरूकता और सहायता
यदि आप या आपका कोई परिचित इस तरह की किसी भी स्थिति का सामना कर रहा है, तो कानूनी या सामाजिक मदद लेना बेहद जरूरी है। भारत में सहायता के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं। इनमें राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन 7827170170, महिला हेल्पलाइन (अखिल भारतीय) 181 या 1091, आपातकालीन पुलिस सहायता 112 और चाइल्डलाइन (यदि पीड़ित नाबालिग) 1098 नंबर उपलब्ध हैं।
सुरक्षा के उपाय अपनाएं
● अनुमति और निगरानी: किसी भी परिचित, पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ भी भेजने से पहले पूरी जानकारी लें और बच्चे को बिना बताए कहीं न जाने दें।
● सुरक्षा की सीख: बच्चों को छोटी उम्र से ही ‘गुड टच’ और ‘बैड टच’ के बारे में समझाएं।
● आपातकालीन जानकारी: बच्चे को अपना नाम, माता-पिता का फोन नंबर, घर का पता याद कराएं।
● संवाद और भरोसा: बच्चे को सिखाएं कि किसी भी असहज स्थिति या परेशानी में वे तुरंत आपसे बात करें।
क्या कहते हैं आंकड़े
● 94% से 96% तक ऐसे मामलों में आरोपी परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र या ऑनलाइन संपर्क में आया व्यक्ति होता है।
● अनजान लोगों के मामले कम, केवल 4% से 6% मामलों में ही अपराधी पीड़ित के लिए पूरी तरह से अजनबी होता है।
● परिचित होने के कारण आरोपी को पीड़ित के घर या निजी स्थान तक आसानी से पहुंच मिल जाती है, जिससे अपराध करना और उसे छिपाना आसान हो जाता है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
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