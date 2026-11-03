नवजात को सेंकने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से 6 साल के बच्चे की मौत; मां-बहनें बेहोश मिलीं
झारखंड के दुमका से धुएं में दम घुटने के कारण 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। घटना दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहराबांक गांव की है। यहा बोरसी (अंगीठी) के धुएं से दम घुटने के कारण छह वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और दो बहनें बेहोश हो गईं।
अमरेंद्र दुबे, दुमका
झारखंड के दुमका से धुएं में दम घुटने के कारण 6 साल के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। घटना दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहराबांक गांव की है। यहा बोरसी (अंगीठी) के धुएं से दम घुटने के कारण छह वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और दो बहनें बेहोश हो गईं। बेहोश लोगों में 11 दिन की नवजात बच्ची भी शामिल है। मंगलवार की सुबह परिजन सभी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने छह वर्षीय निक्की कुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मां रीना देवी, नवजात बच्ची और 11 वर्षीय रूपाली कुमारी का इलाज चल रहा है। तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है।
नवजात को सेंकने के लिए जलाई थी अंगीठी
परिजनों के अनुसार, रीना देवी अपनी 11 दिन की नवजात बेटी, छह वर्षीय निक्की कुमारी और 11 वर्षीय रूपाली कुमारी के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। रात में नवजात बच्ची को सेंकने के लिए रीना देवी ने कमरे में बोरसी जलाई थी। इसके बाद कमरे का दरवाजा बंद कर सभी सो गए। बताया जाता है कि कमरे में धुआं भर जाने के कारण मां और तीनों बच्चियां बेहोश हो गईं।
कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो हुआ शक
इधर, रीना देवी के पति प्रकाश सिंह रिंग रोड स्थित अपना होटल गए हुए थे। उनकी बड़ी बेटी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। प्रकाश सिंह की कुल पांच बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी बच्ची महज 11 दिन की है। मंगलवार की सुबह काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला और अंदर से किसी तरह की आवाज भी नहीं आई। इससे परिजनों को संदेह हुआ। द
दरवाजा तोड़ा तो बेहोश मिले सब लोग
रवाजा तोड़कर अंदर जाने पर रीना देवी और तीनों बच्चियां बेहोशी की हालत में पड़ी मिलीं। इसके बाद परिजन आनन-फानन में सभी को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने निक्की को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य तीनों का इलाज शुरू किया गया। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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