रांची से होकर चलने वाली आधा दर्जन ट्रेनें रहेंगी रद्द, रेलवे ने बताई वजह

बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसकी वजह से रांची होकर चलने वाली छह ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये ट्रेनें 22 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक रद्द रहेंगी।

बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होगा। इसकी वजह से रांची होकर चलने वाली छह ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसमें हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस 21, रक्सौल-हैदराबाद एक्सप्रेस 24, वास्को डी गामा-जसीडीह एक्सप्रेस 22, जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस 25, गया-लोकमान्य तिलक टर्मिनस 27 और लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गया एक्सप्रेस 29 अगस्त को रद्द रहेगी।

रांची-गोमती नगर द्वि-साप्ताहिक ट्रेन चलायी जाए : जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अरुण जोशी ने गुरुवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा को पत्र भेजा। भेजे पत्र में कहा गया कि रांची-बनारस एक्सप्रेस सप्ताह में केवल पांच दिन ही संचालित की जा रही है, शेष दो दिन बुधवार व रविवार को इसकी रेक हटिया स्टेशन पर खड़ी रहती है। स्थायी रूप से उपलब्ध पूर्ण रेक प्रभावी रूप से उपभोग में लाई जा सकती है। इससे यात्रियों को लाभ मिलेगा और रेलवे को राजस्व भी मिलेगा। इसलिए आग्रह है कि बुधवार व रविवार को उपलब्ध इस रेक का उपयोग करते हुए रांची से गोमती नगर लखनऊ के लिए द्वि-साप्ताहिक ट्रेन सेवा प्रारंभ की जाए।

जेडआरयूसीसी सदस्य अरुण जोशी ने द्वि-साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन रांची-लोहरदगा-टोरी-डालटनगंज-सासाराम-वाराणसी-अयोध्या-गोमती नगर होकर करने की मांग की है। यह मार्ग पहले रेल नेटवर्क से जुड़ा है और इस दिशा में सीधी रेल सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही है। रेलवे प्रशासन को बताया गया कि सोननगर से रिचुघुटा के मध्य तीसरी लाइन पर परिचालन भी शुरू हो चुका है। इससे इस मार्ग के ट्रैफिक लोड में उल्लेखनीय कमी आई है और ट्रेनों के समय पालन में भी सुधार हुआ है। इसलिए उक्त नई ट्रेन का परिचालन व्यावहारिक व सुगम होगा।