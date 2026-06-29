Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

24 घंटे में 2 नाबालिग सहित 6 की मौत, झारखंड में काल बनकर बरस रही बिजली

Ratan Gupta भाषा
Follow us on Google News
share

झारखंड के चार जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिगों समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

24 घंटे में 2 नाबालिग सहित 6 की मौत, झारखंड में काल बनकर बरस रही बिजली

झारखंड के चार जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो नाबालिगों समेत कम से कम छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रांची और गढ़वा जिलों में दो-दो लोगों की मौत की खबर है जबकि गुमला और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में एक-एक व्यक्ति की जान गई है। रांची जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान सिल्ली थाना क्षेत्र के दुवाडू गांव निवासी शुभम मंडल (16) और बेरो थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी रवि तिग्गा (25) के रूप में हुई है। सिल्ली थाना प्रभारी नवीन कुमार ने बताया कि मंडल अपने पिता के साथ खेत में धान की रोपाई कर रहा था, उसी दौरान वह आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। वहीं, बेरो थाना प्रभारी कफील अहमद ने बताया कि तिग्गा पर उस समय बिजली गिरी जब वह खेत में काम कर रहा था।

गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के कुगांव निवासी देवराज उरांव (45) की भी बिजली गिरने से मौत हो गई। घाघरा थाना प्रभारी मोहन कुमार सिंह ने बताया, “उरांव की मौत उस समय हुई जब वह अपने खेत में काम कर रहे थे।” गढ़वा जिले में मृतकों की पहचान शहबाज अंसारी (18) और फैजल खातून (12) के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों रंका थाना क्षेत्र के दूधवाल गांव के रहने वाले थे।

रंका के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) शुभम तोपनो ने बताया, “पीड़ित अपने घर से कुछ दूरी पर आम तोड़ रहे थे, तभी वे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस घटना में छह साल का एक अन्य बच्चा भी झुलस गया है।” पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में रविवार शाम को बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन बच्चों समेत पांच अन्य घायल हो गए।

मझगांव थाना प्रभारी धीरज कुमार यादव ने बताया कि चटारीसाई गांव निवासी विक्की पिंगुआ (25) अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी उस पर बिजली गिरी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इसी गांव में कृष्णा मुंडा (22) और तीन बच्चे - अंजली सिरका (10), अंजू सिरका (8) तथा आयुष सिरका (6) भी बिजली गिरने से झुलस गए। उन्हें मझगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है।

थाना प्रभारी ने बताया कि दिलदार चौक के पास एक अन्य गांव में मंतारनी कोडेनकल (22) नामक महिला काम से घर लौटते समय बिजली की चपेट में आ गई। उसे मझगांव सीएचसी लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे चाईबासा सदर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।